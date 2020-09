LMvsMonde5 : le retour de Jessica divise les internautes, découvrez pourquoi !

Les Marseillais vs Le reste du monde a fait sa rentrée, lundi 31 août ! L’émission culte de W9 est enfin de retour, plusieurs mois après la précédente saison qui avait passionné les internautes et permis à la chaîne de battre ses records d’audience. Elle espère faire aussi bien cette année et les chiffres sont encourageants : vous étiez plus de 700 000 téléspectateurs devant l’épisode inédit, diffusé à 19h50.

Des amours et des clashs : retour sur l’épisode inédit

Avec le premier épisode de présentation, nous avons découvert l’équipe des Marseillais (Julien, Jessica, Carla, Greg et Victoria) et l’équipe du Reste du monde (Nikola, Milla, Angèle, Marvin, Marine et Antoine). Dès les premières minutes, nous apprenions qu’un différent opposait Carla et Jessica, bien que la maman de Ruby ne semblait aucunement au courant. Jessica serait très en colère contre la jeune femme depuis le nouvel an.

Et elle n’a pas manqué de lui faire savoir. Les deux candidates des Marseillais se sont en effet violemment disputées (elles se sont même données des coups de pieds coupés au montage) par rapport à cette histoire. Jessica n’y est pas allée de main morte, expliquant qu’elle n’aime pas sa camarade, et que la plupart des autres candidats pensent exactement la même chose.

Carla ne s’est pas démontée et lui a fait savoir ce qu’elle pensait, bien qu’elle semblait réellement surprise par l’attitude de Jessica, et également blessée. Cette confrontation ne s’est pas arrêtée là et s’est poursuivie sur l’épisode 2, tandis qu’Angèle était convoitée par Greg et Antoine, et que Marine et Benji s’expliquaient dans le jardin.

Les internautes choqués par Jessica

Les internautes n’ont en tout cas pas du tout apprécié le comportement de Jessica Thivenin dans ce premier épisode, comme en témoigne les très nombreux tweets qui la concernaient. Une phrase n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Alors qu’elles s’expliquent par rapport à cette fameuse soirée du nouvel an, Carla parle du comportement de Manon et Jessica lui explique alors qu’elle en a déjà discuté avec elle et qu’elle a déjà mis les choses au clair avec elle.

Les internautes ne comprennent pas. Pourquoi s’être expliqué avec Manon et pas avec Carla ? Pourquoi attendre sept mois pour dire à Carla ce qu’elle pense d’elle ? Pour attendre les caméras et s’assurer une jolie scène dès les premières minutes du tournage ? Les internautes en sont persuadés. Si Jessica est évidemment une candidate emblématique très appréciée, ils n’ont pas toléré son comportement d’entrée de jeu et l’ont fait savoir, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Jessica une hypocrite , t’attends 7 mois pour régler tes comptes avec Carla devant tout le monde pour l’humilier mechante va #Lmvsmonde5 — FALL FOR BEAUTY 🐬🇨🇩 (@fallforbeauty_) August 31, 2020

Jessica c’est vraiment une vicieuse elle a attendu qu’il y est les caméras pour régler ses problèmes avec Carla alors qu’avec Manon elle a fait en interne #LMvsMonde5 — PRECIO$∆🌹 (@dorcas_bty) August 31, 2020

Jessica elle a réglé ses soucis au téléphone avec la sorcière tanti mais Carla elle attend la tv pour le faire, à 30 balais wsh #LMvsMonde5 — Marina (@marinangr) August 31, 2020

Manon met les choses au clair

Les origines de l’histoire nous font remonter au 1er de l’an. Dans l’épisode, on comprenant que le comportement de Carla envers les parents de Jessica avait choqué la jeune femme et qu’elle ne pouvait vraisemblablement pas lui pardonner. On devinait qu’il s’agissait de problèmes d’argent (les parents de Jessica ont été invités sans payer la soirée) et la maman de Ruby a tenté de se justifier tout en faisant rentrer Manon dans l’équation. Celle-ci a donc décidé de donner sa version des faits sur les réseaux sociaux :

« Quand j’entends que Carla elle fait croire que toute cette histoire de nouvel an c’est moi ? Pas du tout ! On est en boîte, je m’occupe de mon mari. J’ai lâché l’affaire avec les parents de Jess. « Servez-vous une coupe », c’est même Julien qui leur sert. « Venez les parents de Jess, venez les parents de Thibault, servez-vous une coupe ». Bonne ambiance ! Moi je suis avec mon mari. Et là, Carla, elle fait que surveiller toute la soirée si les parents de Jess se resservent du champagne ou pas. « Ils ont pas payé et tout ». A un moment donné, la maman de Jess va se servir un petit fond de champagne et devant Jessica, Carla lui arrache la bouteille de champagne des mains et elle s’en va avec. Voilà pourquoi Jessica est énervée contre Carla. Elle a vu une Carla en boucle toute la soirée qui a offensé sa maman« .

On attend la réaction de Carla avec impatience, même si la jeune femme a surement déjà tout dit !