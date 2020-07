Les Marseillais vs Le reste du monde : une nouvelle arrivée surprise va ravir les fans !

Le tournage des Marseillais vs Le reste du monde est actuellement en cours depuis plusieurs jours, et d’après les quelques informations qui parviennent jusqu’à nos oreilles, cette nouvelle saison s’annonce électrique et riche en rebondissements.

Il faut donner crédit à la production pour nous avoir préparé un casting en or avec cette première émission de télé-réalité depuis le confinement. Chaque jour, les fans se réjouissent des annonces qui sont faites concernant le casting, et cette dernière nouvelle confirme ce que nous pensions déjà : W9 a mis les petits plats dans les grands !

Des retours surprises appréciés par les internautes !

Cette année marque le grand retour à la télévision de Jessica Thivenin. Depuis sa grossesse et son accouchement, la jeune femme est apparue uniquement (et seulement le temps de quelques épisodes) dans Les Marseillais aux Caraïbes. Les candidats s’étaient rendus à Dubaï pour voir leurs amis, et rencontrer Maylone, le bébé de Jessica et Thibault.

La jeune femme étant absente de la précédente saison des Marseillais vs Le reste du monde, elle a donc décidé de faire la surprise à ses amis et de rejoindre l’aventure pour cette cinquième édition. Si être éloignée de son fils et de son mari n’est pas facile pour la jeune femme, elle a néanmoins expliqué à quel point elle était heureuse de retrouver Les Marseillais.

Mélanie Da Cruz : le retour qui a le plus surpris les internautes !

Les fans de Jessica sont évidemment ravis de savoir qu’elle revient faire une émission mais la surprise n’était que partielle, puisqu’ils se doutaient qu’elle finirait prochainement par revenir à la télévision. En revanche, ils ne s’attendaient pas à découvrir Mélanie Da Cruz au casting.

Il faut dire que la jeune femme, découverte dans Secret Story, n’a plus fait d’apparition télévisuelle depuis quatre ans. Entre temps, elle est devenue maman, elle qui élève Swan avec Anthony Martial, le joueur international Français.

Et pourtant, W9 a su trouver les mots pour la convaincre de revenir. Et d’après les premières rumeurs, elle n’a rien perdu de son tempérament de feu, elle qui aurait réussi à mettre fin à une grosse confrontation entre Greg et Maeva.

La jeune femme retrouvera pour l’occasion ses collègues des Anges 8, Ricardo et Nehuda, dont la présence a également énormément surpris les internautes. Ils ne jouissent pas du même capital sympathie que Mélanie mais comptent surement sur l’émission pour se refaire une image.

Thibault Garcia rejoint enfin l’aventure !

Thibault sera resté en compagnie de son fils quelques jours de plus que Jessica mais aura finalement fini par rejoindre l’aventure aux côtés de sa femme. Le jeune homme s’est en effet confié sur Snapchat, décidé à révéler la surprise aux internautes :

« Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j’ai intégré l’aventure des Marseillais contre le reste du Monde. Tout va bien. Tout se passe très bien. Il y a pas mal de rebondissements déjà. J’ai retrouvé ma femme, je suis content. Notre fils va bien. Il est entre de bonnes mains ».

Maylone se trouve actuellement avec la famille de Jessica, de quoi laisser un peu de répit aux amoureux pour profiter de leurs amis et de l’aventure.

W9 peut-elle espérer battre un autre record ?

Si W9 a décidé de mettre le paquet concernant le casting, c’est parce que la chaîne sait qu’elle ne peut pas décevoir les fans et compte sans doute poursuivre sur le beau chemin qu’elle trace depuis peu. En effet, sur les deux dernières émissions qu’elle a diffusé, W9 a battu ses records d’audience.

Il y a d’abord eu le gros buzz dans Les Marseillais vs Le reste du monde 4 entre Milla Jasmine et Mujdat, massivement suivi par les téléspectateurs. Et surtout, en plein confinement, l’arrivée d’Alix (et les disputes qui ont suivi) dans Les Marseillais aux Caraïbes, alors que son compagnon Benji l’avait trompé avec Océane.

On espère que Les Marseillais vs Le reste du monde 5 nous réservera son lot de scènes mythiques, et nous pouvons déjà dire qu’une grosse dispute entre Carla et Manon a éclaté, conduisant à l’élimination de la maman de Ruby.