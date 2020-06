Koh-Lanta : Naoil se défend et dit que Claude aurait aussi choisi Inès

View this post on Instagram

FIN Comme pour la fin de ma carrière de boxeuse, la fin de cette aventure Koh Lanta est belle et inoubliable car je peux la partager avec mes proches et tous ceux qui me soutiennent quoiqu'il arrive. Victoire ou défaite on est ensemble. Merci du fond du cœur à tous les aventuriers de ma saison et précédentes également. Claude🦸🏻‍♂️, Inès👯‍♀️, Moussa🥊, Teheiura🦁, Sam🎯, Alex🥰, Pholien🏊‍♂️, Régis🧔🏼, Jessica💃🏻, Ahmad🐍, Charlotte📿, Claudia🦶🏼, Joseph🔥, Delphine🦔, Valérie🌸, Benoît🦴, Eric🐒, Sara🦾 et Marie🤸🏼‍♀️. Merci @aljofficiel et @julienmagne75 de m'avoir donné ma chance et qui m'ont permis de vivre cette aventure tant espérée. Merci @denisbrogniart_off pour ta bienveillance, ta sagesse et tes encouragements dont tu fais preuve pour faire en sorte que chacun des aventuriers que tu rencontres donne le meilleur de lui-même. Merci à tous le staff de la prod @alp_fr et de @tf1 car c'est une sacrée organisation et tous ont été à nos ptits soins, que ce soit sur l'île ou après. Merci à Sylvie la psychologue qui suit les aventuriers régulièrement dès leur retour de cette aventure pour qu'il se fasse le mieux possible. Merci à @stephy.clemente qui accompagne et conseille les aventuriers et qui se rend disponible à toutes heures. Merci à tout le personnel médical efficace et compétent durant l'aventure. Merci à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Merci à vous mes followers qui avaient cru en moi et tjrs Merci à ma famille et mes amis, et surtout mon mari ❤️ Cette aventure restera gravée à vie en moi. 📸 Merci @thomasweberphotographe pour ce super cliché souvenir Prenez soin de vous.