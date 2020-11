Koh Lanta : les salaires des aventuriers seraient enfin connus et nous avons les montants évoqués !

Sur TF1, une émission connaît un franc succès et il s’agit de Koh Lanta. Avec le premier confinement, les audiences ont largement été au rendez-vous. Pour la saison de cette fin d’année, les chiffres sont relativement corrects et elle a été endeuillée notamment par le décès de Bertrand Kamal. En parallèle, nous savons que les aventuriers de Koh Lanta ont des salaires pour leur participation. Certains se demandent alors combien ils peuvent obtenir au fil des jours. Jessica et Charlotte ont eu l’occasion de lever le voile.

Alors, quel salaire pour les participants ?

Les deux aventurières étaient invitées sur le plateau de Non Stop People et elles ont pu lever le voile sur ce mystère qui entoure Koh Lanta depuis très longtemps. Jessica précise que, lors de la première participation, ils n’ont pas le SMIC, mais ils sont un peu plus au-dessus et il y a également des primes.

Les aventuriers de Koh Lanta auraient donc une part fixe et à cause de la confidentialité, il y a également des primes qui permettent d’avoir un salaire plus conséquent .

. Selon les données glanées sur la toile, les candidats pourraient donc percevoir près de 2000 euros par mois.

Plus les candidats perdurent dans l’aventure et plus ils peuvent espérer gagner de l’argent.

Le salaire des aventuriers de Koh Lanta révélé ! https://t.co/JP4cuTSoIG — Emilie Dupond (@Emile_sexy) October 28, 2020

C’est toutefois le chèque à la fin de l’aventure qui est le plus réjouissant. Il faut également noter que d’autres révélations ont été faites en marge de Koh Lanta. En effet, certains candidats auraient clairement gagné beaucoup plus au fil des années. Dylan aurait alors précisé que le salaire moyen s’articulerait autour de 7000 et 10 000 euros. Par exemple, Franck Leboeuf pour sa participation aurait gagné près de 50 000 euros.

Le vainqueur peut espérer 100 000 euros à la fin de Koh Lanta

Les salaires dans le monde de la télévision ont fait toujours couler beaucoup d’encre, il y a donc les informations réelles et les spéculations. Tant que les contrats ne sont pas dévoilés, nous ne savons pas réellement si ces chiffres sont possibles ou non. Dans tous les cas, depuis quelques années, les candidats de Koh Lanta sont payés pour leur participation puisqu’ils bénéficient par exemple d’un contrat et ils peuvent espérer le chèque à la fin de l’émission qui est de 100 000 euros.

Fabrice "je connais pas mon salaire, je travaille pas pour l'argent mais pour le sourire des gens" oui bah quand on voit la gueule de sa baraque on comprend que c'est pas sa 1ère préoccupation mdr #KohLanta — Une Tookienne ϟ (@AccioPadackles) October 30, 2020

Par contre, il y a une mauvaise nouvelle, car, contrairement à certains gains de la FDJ, ceux obtenus avec Koh Lanta sont imposés et il faudra alors enlever 20 % sur le chèque remporté dans l’émission.