Koh Lanta : Lola et Angélique en vacances à Malte, elles s’affichent en petite tenue et font craquer les internautes

Cette nouvelle saison de Koh Lanta nous présente des candidats surprenants, et il est particulièrement difficile de savoir qui se retrouvera sur les poteaux. Si l’émission a mis en avant des candidats très forts qui semblent faire partis des favoris (comme Alix ou Loïc), d’autres semblent également redoutables mais n’ont pour le moment rien gagné (Dorian et Brice), tandis qu’une aventurière comme Alexandra est passée du statut de candidate fragile à celui de possible gagnante tant elle est parfois impressionnante.

Lola, une évolution incroyable

Après la diffusion des premiers épisodes, peu de téléspectateurs auraient parié sur Lola, cette jeune candidate souriante, qui semble naïve et guère taillée pour ce genre d’émission. Et pourtant ! A l’heure où nous vous parlons, l’aventurière compte déjà trois victoires individuelles et a trouvé deux colliers. Elle en a sacrifié un lors du dernier épisode, pour sauver son amie Angélique. Et elle a bien fait puisque sans ce collier, Angélique aurait quitté l’aventure. C’est finalement la discrète Jody qui a vu son flambeau être éteint par Denis Brogniart.

Lola semblait au départ suivre les pas d’une Inès (qui est arrivée en finale sans jamais remporter une seule épreuve lors de la précédente édition). Mais c’est finalement la force de Claude qui semble couler dans ses veines. Non seulement elle se débrouille très bien durant les épreuves physiques (bien aidée par les autres concurrents parfois cependant, comme lorsqu’ils se refusent à lui donner des sacs) mais est aussi redoutable en manipulation et alliance. Son duo avec Angélique commence à faire peur aux autres candidats qui sont décidés à le défaire. Ils ignorent cependant que Lola possède encore un collier.

Une amitié qui se poursuit après le tournage

Lola l’a expliqué pendant le tournage, elle ne veut pas perdre Angélique, elle qui est son pilier dans l’aventure. C’est pour cette raison qu’elle a décidé de lui donner son collier d’immunité, car elle veut aller le plus loin possible avec elle. Et cette belle amitié s’est poursuivie après le tournage. Les deux jeunes femmes sont aujourd’hui inséparables et passent actuellement des vacances à Malte, alors que nous autres pauvres français sommes à nouveau confinés. Les deux nouvelles starlettes des réseaux sociaux (Lola est suivie par 102 000 followers tandis qu’Angélique en compte 33 000) ne sont pas avares en photo et montrent tout de leurs vacances.

Angélique n’a pas hésité à partager une jolie photo où elle et son amie sont topless, assises face à un magnifique paysage. En maillot de bain, celle qui a pu être sauvée par collier d’immunité de son amie a envoyé un message à ses fans : « Bon dimanche à tous. Je ne sais pas par où commencer, mais merci pour les messages d’amour et de soutien que je reçois. On ne peut pas plaire à tout le monde et tant mieux , car plaire à tout le monde c’est plaire à n’importe qui… Force à vous mes gars sûr. Ici c’est que de la GOOD VIBE« .

Si la jeune femme insiste sur le fait qu’elle ne peut pas plaire à tout le monde, c’est qu’elle a reçu certains messages désagréables suite à la diffusion du dernier épisode. Beaucoup d’internautes l’ont trouvé hautaine et bien sûre d’elle alors qu’elle n’a pas gagné d’épreuve et qu’elle est encore dans l’aventure uniquement grâce à Lola.

Lola s’exprime sur l’épreuve où elle a été privilégiée

Si elle a gagné la dernière épreuve de confort, c’est parce que les autres aventuriers ont refusé de lui donner des sacs de poids qui auraient rendu son parcours impossible. Pour autant, Lola ne s’en excuse pas, c’est le jeu : « C’était le choix propre des aventuriers de me donner aucun sac. Est-ce qu’ils m’ont sous estimés par mon petit gabarit ? Je pense. Est-ce que les apparences sont trompeuses ? Je pense aussi. A chaque étape, je me disais « là c’est sûr, ils vont me donner des sacs ». Non, jamais. Stratégiquement, j’ai eu de la chance. Bien entendu, je ne mérite pas au sens propre ma victoire. Mais alors qui pourrait mériter pleinement une victoire lors de cette épreuve ? Avoir des sacs, c’est être condamné. Je ne l’ai pas été et je remercie les aventuriers pour ça« .