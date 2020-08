Koh Lanta – Les 4 Terres : le casting des nouveaux candidats déjà critiqué par les internautes

Koh Lanta revient déjà ! Le programme culte du confinement qui a vu ses audiences s’envoler et le public se prendre de passion pour l’émission de survie revient à la rentrée sur TF1 puisque la future saison avait été tournée plusieurs semaines avant que le confinement n’ait lieu ! La première chaîne d’Europe espère bien surfer sur la belle vague provoquée par la précédente saison, marquée par l’enthousiaste débordant du public pour Claude, qui n’aura malheureusement pas gagné l’émission, au grand damn des internautes qui espéraient tous voir sa troisième participation se conclure par une victoire.

Une saison qui devra satisfaire les attentes

Bien avant que la précédente saison évènement de Koh Lanta ne soit diffusée, Denis Brogniart le présentateur savait qu’ils tenaient là une émission incroyable, sans doute parmi les plus belles depuis la création du programme.

Il faut dire que L’île des héros a été marquée par des revirements incroyables (nous ne sommes pas prêts d’oublier l’élimination surprise de Teheiura et Charlotte), des personnages à la personnalité marquée (Sam notamment, a ravi les internautes) et le retour des héros, dont Claude, qui a mis tout le monde d’accord, lui qui a explosé le record de victoires individuelles jusque là détenu par Teheiura.

Problème : face à l’ampleur du phénomène (les audiences ont augmenté massivement pendant le confinement), la production sait qu’elle est attendue au tournant pour sa prochaine édition. Et d’après nos premières informations, elle en était sans doute consciente avant même la diffusion de L’île des héros tant cette future saison sous-titrée Les 4 Terres s’annonce riche en nouveautés.

4 équipes s’affrontent et la survie est poussée à l’extrême

Habituellement, deux équipes sont faites aléatoirement au début de l’aventure et s’affrontent avec la réunification quelques jours plus tard. Mais cette fois-ci, tout change. Les candidats seront répartis en quatre épiques distinctes et le hasard ne sera plus de mise puisqu’ils seront réunis en fonction de leur ville d’origine. Les équipes seront en effet les suivantes : Nord, Sud, Grand-Est et Nord-Est.

Qui dit quatre équipes dit un seule équipe gagnante pour les épreuves, et trois perdantes. Mais il ne faudra surtout pas faire partie de l’équipe qui arrivera en dernière position lors de l’épreuve de confort car celle-ci recevra une pénalité sévère : les candidats devront passer 24 heures sur l’île de l’exil, un lieu hostile sans nourriture ni camp. Juste avant l’épreuve d’immunité, l’équipe partira avec un sacré désavantage.

La production souhaite pousser la survie à l’extrême car c’est un aspect qui plait énormément aux téléspectateurs. Ces nouveautés sont donc les bienvenues et les internautes ont apprécié ces changements. De plus, la configuration des équipes par région renforce notre chauvinisme, et la production l’apprend à ses dépends aujourd’hui avec des premières critiques qui viennent des réseaux sociaux.

L’absence de candidats Bretons fait rager les internautes

Ne jamais sous-estimer le chauvinisme des internautes ! La mise en place d’équipe par régions plait forcément aux téléspectateurs qui pourront cette fois-ci soutenir une équipe en se sentant pleinement impliqués, eux qui veulent voir leur région aller le plus loin possible.

Chacun aimerait que sa ville ou son département soit représenté et la Bretagne ne sera malheureusement pas représentée dans la prochaine édition de Koh Lanta. Les candidats ont en effet été révélés par la production avec de courts portraits pour les présenter, et aucun breton n’a pointé le bout de son nez (en attendant un éventuel abandon dès le premier jour ?).

Les internautes ont fait savoir leur mécontentement sur Twitter, comme vous pouvez le constater : Deux normands mais aucun breton dans l’Ouest, c’est une blague? » , « Je rêve ou il n’y a aucun breton dans la prochaine saison de Koh-Lanta?« , « Euh comment ça pas de breton dans l’Ouest, une mauvaise blague?« , « Première équipe présentée ‘l’Ouest’ avec aucun Breton dans l’équipe super« .

La production se serait sans doute passée d’un tel bad buzz mais cela montre cependant à quel point l’émission est attendue. Dès la rentrée, vous pourrez retrouver le programme de survie en priant pour que votre région soit représentée par des candidats que vous appréciez ! Et faites le deuil de Claude, il n’est pas de retour !