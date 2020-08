« Koh-Lanta Les 4 terres » : J-15 avant la saison 21, découvrez en avant-première les profils des aventuriers !

A post shared by Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off) on Aug 11, 2020 at 7:56am PDT

View this post on Instagram

Avec le nord, le sud, l’est et l’ouest, les téléspectateurs n’ont plus seulement des couleurs à choisir mais également une région de cœur. Depuis sa première édition en 2001, le jeu d’aventure de TF1 a habitué ses aficionados à s’enticher d’une des deux équipes de départ, les rouges et les jaunes, avant que la réunification n’ait lieu à mi-aventure. Ce n’est qu’en 2019, que l’édition de Koh Lanta aux Fidji a débuté avec 24 candidats répartis dans quatre équipes, en fonction de leur provenance géographique sur l’Hexagone.

Nouveautés et punitions

Adventure Line Productions nous réserve bien des surprises ! Pour 2020, les épreuves d’immunité aboutissent avec des récompenses pour les deux équipes les plus performantes. La troisième place n’attribue aucun privilège. Obtenir la dernière place, quant à elle, punit les membres de la quatrième équipe et leur inflige un exil de 24 heures sur un petit îlot désert.

« Un tout petit caillou qui sort du Pacifique, balayé par les vents où il n’y a quasiment rien. 24 heures entre la défaite et la prochaine épreuve d’immunité, ce seront forcément des moments compliqués », commente Denis Brognart, animateur emblématique de l’émission.

Levez le voile sur les visages et les caractéristiques des candidats !

L’équipe violette du nord nommée les Vualiku, est composée de :

» Lola, 23 ans, étudiante

» Angélique, 26 ans, chef de rang

» Marie-France, 49 ans, bouchère

» Samuel, 39 ans, préparateur mental et ancien militaire

» Adrien, 30 ans, ingénieur ferroviaire

» Fabrice, 54 ans, garagiste

·

nommée les Vualiku, est composée de : » Lola, 23 ans, étudiante » Angélique, 26 ans, chef de rang » Marie-France, 49 ans, bouchère » Samuel, 39 ans, préparateur mental et ancien militaire » Adrien, 30 ans, ingénieur ferroviaire » Fabrice, 54 ans, garagiste · L’équipe bleue du sud nommée les Ceva, est composée de :

» Ava, 26 ans, restauratrice

» Carole, 52 ans, mère au foyer en recherche d’emploi

» Alix, 28 ans, pompier

» Sébastien, 37 ans, trappeur

» Aubin, 23 ans, agent immobilier

» Mathieu, 31 ans, ingénieur, coureur professionnel d’Ultra Trail et moniteur de plongée

·

nommée les Ceva, est composée de : » Ava, 26 ans, restauratrice » Carole, 52 ans, mère au foyer en recherche d’emploi » Alix, 28 ans, pompier » Sébastien, 37 ans, trappeur » Aubin, 23 ans, agent immobilier » Mathieu, 31 ans, ingénieur, coureur professionnel d’Ultra Trail et moniteur de plongée · L’équipe verte de l’est nommée les Tokalo, est composée de :

» Hadja, 28 ans, handballeuse professionnelle

» Alexandra, 32 ans, comptable

» Joaquina, 38 ans, boulangère

» Bertrand-Kamal, 30 ans, animateur et responsable de clubs de vacances

» Loïc, 20 ans, intérimaire

» Laurent, 48 ans, professeur d’histoire-géographie

·

de l’est nommée les Tokalo, est composée de : » Hadja, 28 ans, handballeuse professionnelle » Alexandra, 32 ans, comptable » Joaquina, 38 ans, boulangère » Bertrand-Kamal, 30 ans, animateur et responsable de clubs de vacances » Loïc, 20 ans, intérimaire » Laurent, 48 ans, professeur d’histoire-géographie · L’équipe orange de l’ouest nommée les Vakara, est composée de :

» Jody, 32 ans, ostréicultrice

» Estelle, 47 ans, conseillère chez Pôle Emploi

» Diane, 25 ans, agent immobilier

» Dorian, 30 ans, contrôleur de train

» François, 47 ans, grossiste en travaux

» Brice, 22 ans, animateur radio

La parité est parfaite dans chaque équipe et la répartition générationnelle est équitable. Deux choix s’offrent ainsi au public, être séduits par un profil et le soutenir jusqu’au but, ou chauvins et fiers de l’être, soutenir sa région avant tout.

« Les téléspectateurs pourront s’identifier à leurs régions représentées. », a prédit l’animateur.

« Koh Lanta, les 4 terres » commence le vendredi 28 août à 21h05 sur la première chaîne. En vue de ces révélations, la saison 2020 s’annonce très intéressante…