Koh Lanta : Laurent menacé, Denis Brogniart réagit publiquement et s’en prend à certains téléspectateurs !

Koh Lanta + confinement, partie 2. Pour la deuxième fois cette année, l’émission de TF1 bénéficie d’un confinement pour voir ses audiences être boostées. Et vous êtes très nombreux chaque semaine puisque le succès est au rendez-vous. Vous étiez près de 6 millions il y a dix jours, et à peine moins la semaine dernière, lors de l’épisode spécial des binômes. Un épisode riche en surprises et rebondissements, avec notamment l’élimination de Laurent, qui a entraîné dans sa chute la très méritante Alix. Si le candidat aura été plus effacé cette saison que la sportive sudiste, il n’en reste pas moins qu’il fait la une de l’actualité depuis plusieurs jours.

Laurent menacé de mort : un an de prison ferme pour le coupable

Dans le portrait de Laurent, nous apprenons qu’il est professeur d’histoire. Cela peut sembler anodin, mais cela a son importance. Car Laurent a été menacé sur Facebook (tout comme sa fille) de décapitation. L’internaute s’est servi l’histoire tragique de Samuel Paty, tué après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo (et qui était lui-même professeur d’Histoire) pour faire peur au participant. Des menaces qui ont en tout cas été prises très au sérieux par la police, puis par la justice, puisque le coupable a été condamné à un an de prison ferme. Ses excuses lors du procès n’auront pas été suffisantes. Celui qui reconnaît avoir tenu des propos stupides passera douze mois en prison (18 mois dont six avec sursis).

Laurent et Denis Brogniart en live

Lors des nombreuses interviews qu’il a accordé après son départ, Laurent n’a pas souhaité revenir sur ces derniers jours, qui ont été très durs pour lui. Mais avec Denis Brogniart, il accepte d’en parler. « On ne va pas dire que c’est encore la sérénité Denis. Mais les choses se tassent, la justice a suivi son cours. On ne va pas épiloguer mais c’est vrai que ce n’était pas une semaine très sympa à vivre« .

D’après le candidat, l’animateur de Koh Lanta semble avoir montré toute sa présence et son soutien dans cette épreuve et il n’a pas oublié de le remercier pour cela : « J’ai eu ton message Denis, ça m’a fait très très plaisir. Et c’est vrai que ça m’a regonflé un petit peu dans la semaine. J’en avais bien besoin. Donc je te remercie« .

Denis Brogniart a quant à lui dénoncé le comportement de certains internautes qui vont trop loin alors qu’il ne s’agit que d’une émission de divertissement. L’année dernière déjà l’animateur s’étonnait de la haine que pouvait recevoir certains participants. Ils parlent non pas de fans de l’émission, mais de « fous furieux » et de « gens irresponsables sur les réseaux sociaux« .

Laurent pas tendre avec la production

Le fait que Laurent remercie Denis nous étonne puisqu’il avait expliqué se sentir bien seul, complètement délaissé par la production : « La production de Koh-Lanta qui bloque toute notre communication, toutes nos interventions et contrôle nos réseaux sociaux, bizarrement participe aux festins et ne trouve rien à redire et ne m’apporte aucune aide. Tous participent à la mise en danger de la vie d’autrui et bafouent les droits les plus élémentaires de l’instruction… »

Mais la productrice Alexia Laroche-Joubert n’avait pas aimé cette sortie médiatique et avait tenu à clarifier la situation. « Ce qu’a écrit Laurent est complètement fauxJ’ai cherché à le joindre depuis la publication de ce post Facebook, il ne m’a toujours pas rappelée. Je pense que c’est un coup de stress du fait que son PV d’audition ait été rendu public dans la presse. Il attaque à tout va. La presse, les flics, la production de Koh-Lanta, c’est un coup de sang. C’est complètement infondé. Surtout qu’il n’y a aucun problème entre nous et Laurent » a-t-elle confiée à Télé-Loisirs. Elle a par la suite expliqué qu’en aucun cas il n’y « aura pas de menaces impunies proférées contre des aventuriers » et que la production avait vivement conseillé à Laurent de porter plainte.