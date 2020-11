Koh Lanta : Alix fait monter la température sur les réseaux avec une photo osée où elle se dévoile

Depuis le début de l’aventure, Alix s’impose comme l’une des candidates les plus redoutables de Koh Lanta. Si cette année, aucun aventurier ne survole chaque épreuve comme Claude lors de la saison précédente, la jeune femme fait cependant partie des meilleurs. Impressionnante à plusieurs reprises, elle a déjà remporté une épreuve individuelle de confort, ainsi qu’une épreuve d’immunité : celle du parcours du combattant (en finale face à Loïc). Cette ancienne femme complexée qui a décidé de reprendre sa vie en main grâce au sport affiche son physique sculpté qui lui est sans doute très utile. Si elle plait autant qu’elle agace, elle n’en reste pas moins une candidate emblématique de cette nouvelle saison, elle qui appartenait au départ à l’équipe du Sud.

Alix et les polémiques sur ses poils

Malheureusement, la présence d’Alix au casting nous a rappelé que les réseaux sociaux pouvaient être un lieu de critiques sexistes et misogynes. Alors qu’elle s’est montrée remarquable lors d’une épreuve de confort où elle devait tenir dos à un poteau, les débats sur les réseaux sociaux tournaient autour…de ses poils sous les aisselles. Comme si une femme qui vit depuis plusieurs jours sur une île déserte et qui participe à un jeu de survie devait apparaître toujours bien apprêtée. Des internautes ridicules de sexisme ont critiqué la jeune femme, certains allant même jusqu’à indiquer que les aventurières devraient avoir recours à l’épilation définitive avant de participer à l’émission.

Ce sexisme, toutes les candidates en sont victimes, comme Alexandra, autre candidate impressionnante de cette aventure. Critiquée sur son physique, elle s’était exprimée sur Instagram, expliquant qu’elle n’avait pas participé à Miss France et qu’elle avait le droit de se montrer sous son meilleur jour sur les réseaux sociaux, de la même manière qu’elle n’apparaissait pas sous son meilleur jour dans Koh Lanta. Mais est-ce pour cela que les internautes regardent l’émission, vraiment ?

Une candidate clivante qui divise les internautes

Alix est soutenue par une bonne partie des internautes qui mettent en avant sa force et sa détermination, elle qui semble prête à en découdre à chaque épreuve et qui donne le meilleur d’elle chaque jour. Son tempérament agace cependant d’autres téléspectateurs qui la trouvent hautaine. Et elle le sait, puisqu’elle a réagit à ce sujet : Ils trouvent que je manque d’humilité. J’ai travaillé ma condition physique pendant cinq ans, alors je suis fière. S’ils voulaient un autre gagnant sur les pilotis, il aurait fallu plus fort ». Pas dupe, l’aventurière sait que la plupart de ces critiques lui sont adressées car elle est une femme : Je reçois aussi des insultes de base parce que je suis une femme, comme sale pute (…) Je n’ai pas honte de l’image que je renvoie, qu’importe ce que les gens pensent.«

Alix est fière d’elle, fière de son évolution physique, elle qui était autrefois complexée par son corps : « Influencée par la société, je me disais : ‘Je n’ai pas le corps qu’il faut’, alors je me renfermais« . Elle vit aujourd’hui sa participation à Koh Lanta comme « une consécration » et ce ne sont pas quelques critiques qui viendront ternir son bonheur.

Une photo sexy sur Instagram

Parmi les critiques qu’elle reçoit, un bon nombre concerne son physique. Alix le dit, les gens pensent qu’elle ressemble à un bonhomme, tout simplement car elle pratique avec une certaine intensité le crossfit et qu’elle affiche par conséquent un corps sculpté et musclé. Et les femmes ne devraient pas avoir de muscles ? Très peu pour elle ce genre de préjugés. Alix est fière de son corps, fière des efforts qu’elle a fait pour l’obtenir.

Et sur Instagram, elle n’a pas hésité à le mettre en avant en s’affichant en maillot de bain échancré. Elle nous laisse apercevoir son dos et son fessier musclés et même ses détracteurs ne pourront que reconnaître à quel point son corps est harmonieux. On la retrouve en tout cas tous les vendredis à 21h10 sur TF1 et les paris sont ouverts concernant sa possible participation aux poteaux. Elle en a en tout cas les capacités !