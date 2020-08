Koh Lanta : Denis Brogniart critiqué sur son physique, il se défend !

Denis Brogniart est sans doute l’un des animateurs les plus appréciés du paysage audiovisuel français. Sa présence à la tête de Koh Lanta y est sans doute pour quelque chose. Depuis près de vingt ans, Denis anime en effet le programme culte de TF1, celui qui l’a fait connaître du grand public : Koh Lanta.

Fort de cette notoriété, il est suivi par plus de 424 000 personnes sur Instagram. Il y partage une partie de son quotidien et répond même parfois aux commentaires qu’il reçoit. Cela vous fera peut-être réfléchir à deux fois avant de laisser un commentaire médisant puisque l’animateur n’hésite pas à répondre lorsque cela lui semble nécessaire !

Un commentaire insultant laissé par un internaute

A l’origine, il y a une simple publication où Denis Brogniart apparaît dans sa piscine. Il se filme pour annoncer aux internautes qu’il sera présent dans Le Mag sur TF1 après le match de Ligue des Champions qui opposait Lyon au Bayern Munich (« Salut les amis, une dernière petite baignade avant un retour express à Paris, mais pour la bonne cause ! Je vous retrouverai après le match pour le Mag »). Car l’animateur ne se réserve pas à Koh Lanta et anime en plus du programme Ninja Warrior l’été et l’émission de foot dont on vous parlait juste avant.

Denis Brogniart semble en tout cas très à l’aise dans sa piscine et se filme sans artifice, maquillage ou filtre. Cela n’a vraisemblablement pas été au goût d’un internaute qui a commenté avec une certaine méchanceté les mots suivants : « Le sport entretient ? Au vu de la tronche du père Brogniart j’arrête tout… »

Denis Brogniart répond avec son flegme habituel

« Viens faire un tour de vélo ou un footing ou une traversée de baie à la nage et on en reparle monsieur. Ma tronche, comme tu dis, me convient. » se contentera de répondre l’animateur, visiblement peu touché par les propos de l’internaute.

Il faut dire qu’à 53 ans, Denis Brogniart affiche un physique à faire pâlir de jalousie beaucoup d’autres hommes. Ajoutez à cela son capital sympathie et son sourire, et vous comprenez pourquoi il est l’une des stars de TF1, chaîne sur laquelle il exerce depuis plus de deux décennies.

Il a en tout cas tenu à justifier sa réponse auprès d’un autre internaute et on reconnait immédiatement l’empathie de l’animateur : « Parfois, je suis d’humeur à répondre à ceux qui m’agacent ! Mais j’apprécie surtout les innombrables messages bienveillants et sympas. »

Denis Brogniart de retour à la rentrée !

Koh Lanta fait son grand retour le 28 août 2020. Sous-titrée Les 4 Terres, cette saison mise tout sur la survie. Quatre épiques s’affronteront désormais (Sud, Nord, Grand Est, Grand Ouest) et celle qui arrivera dernière lors de l’épreuve de confort aura une sévère pénalité : les membres de l’équipe devront passer 24 heures sur l’île de l’exil. Un lieu hostile sans camp ni nourriture, qui les pénalisera sévèrement avant l’épreuve d’immunité !

La production sait en tout cas qu’elle est attendue au tournant après L’île des héros, la saison diffusée pendant le confinement qui a connu un énorme succès d’audience. Les internautes se sont pris de passion pour cette saison qui, il est vrai, était riche en rebondissements et candidats à la forte personnalité. Surtout, les internautes se sont pris de passion pour Claude, le héros qui participait pour la troisième fois à l’émission et qui espérait la remporter pour la première fois.

Mais le jeune homme a chuté lors de l’épreuve des poteaux face à Naoil qui a choisi Inès pour l’accompagner à la cérémonie finale. Naoil a sans surprise remporté l’aventure et les internautes se sont montrés extrêmement déçus et de ne pas voir leur héros favoris remporter les 100 000 euros.