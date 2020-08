Koh Lanta : Claude en veut-il a Naoil ? La photo qui nous dévoile la vérité !

Claude ne doit certainement pas regretter sa troisième participation à Koh Lanta. En plus d’avoir battu (et explosé) le record de victoires individuelles, il a été plébiscité par les internautes tout au long de l’aventure. C’est simple, Claude faisait l’unanimité.

Les internautes louaient ses talents de stratège, ses prises de position, sa force, son intelligence et sa sagesse. Il était LA star du programme et la grande majorité des téléspectateurs espéraient qu’il gagnerait enfin.

Koh Lanta : une saison qui a joué avec les émotions des téléspectateurs

Denis Brogniart le disait en interview : pendant le tournage, il savait qu’il tenait là l’une des plus belles saisons de Koh Lanta. D’après le présentateur, elle fait partie des trois meilleures, depuis la création du programme il y a dix neuf ans.

Il faut dire que les petits plats ont été mis dans les grands. Le casting a été concocté aux petits oignons et l’évolution narrative du programme, en plus d’être particulièrement surprenante et imprévisible, jouait avec les attentes des téléspectateurs.

Il était chaque semaine très difficile de deviner quel candidat serait éliminé, tant les alliances étaient habilement dissimulées par la production. Les téléspectateurs ont ainsi assisté impuissants à l’élimination (précoce) de candidats qu’ils adoraient et qui méritaient (selon eux) d’aller le plus loin possible, à l’image de Sam, Téhéiura ou Jessica.

Une finale décevante pour les fans

Les internautes étaient confiants quant à la victoire de Claude. Trop confiants. Personne ne l’imaginait chuter lors de l’ultime épreuve des poteaux. Et pourtant. Alors qu’Inès était déjà tombée, celui qui est dans la vie de tous les jours chauffeur de maître a été déséquilibré.

Naoil était ainsi couronnée grande gagnante de l’épreuve finale, et devait donc choisir qui de Claude ou Inès l’accompagnerait. Et la sportive professionnelle a fait le choix du coeur (et de la stratégie) en choisissant celle qui l’accompagne depuis le début : Inès.

Pour Claude (et les téléspectateurs) la pilule est difficile à avaler. Il lui en veut de sa formulation, et lui dit. Il aurait aimé qu’elle avoue choisir Inès car ses chances de l’emporter face à l’infirmière toulousaine sont bien plus fortes. Mais Naoil n’en démord pas.

L’échange est tendu, Claude étant évidemment déçu de se voir éjecter aux portes du vote final, lui qui a été exemplaire tout au long de l’aventure et méritait plus que quiconque de remporter cette édition. Les internautes eux, sont nombreux à zapper avant de voir le vote final.

Naoil et Claude : les relations sont-elles tendues aujourd’hui ?

Lors du vote final, les candidats se sont retrouvés, sur la 31, pour débriefer cette saison et assister à la victoire d’Inès ou Naoil. Si les téléspectateurs assistent parfois à de vives querelles entre eux, les tensions semblent totalement apaiser.

Distanciation sociale oblige, nous n’avons pas assisté à de vraies scènes de câlin, mais nous ne sentions pas pour autant une quelconque tension entre les candidats, vraisemblablement heureux de se retrouver.

Et si certains avaient encore des doutes, Naoil a décidé de partager un cliché qui risque de les convaincre. On la voit en robe de mariée, tout sourire, aux côtés de Claude !

« MEMORIES. Quand le jeu est fini, reste les souvenirs. Trois semaines après mon retour de Koh Lanta j’avais la chance d’avoir la présence de mes aventuriers les plus proches de ma ville à mon Mariage. Évidemment Claude de Puteaux a fait le déplacement. Mais aussi Inès, Alexandra, Moussa et Régis. Cette aventure dépasse l’île Fidji… »

Même si une photo vaut mille mots, Naoil décide cependant d’expliquer qu’à son mariage étaient présents plusieurs candidats, signe évidents de leur amitié. Les internautes ont parfois tendance à prendre trop à coeur ce qu’ils peuvent voir à la télévision, quand bien même c’est déjà oublié entre les candidats.

Tout va bien donc entre Naoil et Claude. La première est repartie avec un joli montant qui récompense sa victoire (mais pas exactement 100.000 euros contrairement à ce qui est annoncé), et le second est porté à nu par les internautes. On peut dire qu’ils ont tous le deux gagnés finalement.