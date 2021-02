Gagner en masse musculaire révèle de l’exploit pour certains, et de l’impossible pour d’autres, surtout les maigrichons. Alors qu’en réalité rien n’est impossible et tout est envisageable et réalisable, autant dans ce cas que dans d’autres.

Il suffira simplement de suivre un code de conduite alimentaire et une discipline sportive, pour que vous soyez époustouflé par le changement que vous avez opéré.

Prise de muscle : entre obsession et engagement

Les motivations des désireux de la prise musculaire diffèrent d’une personne à une autre. Certains, visent l’aspect esthétique, d’autre métabolique et pour le restant ça reste un trait obsessionnel et un désir d’acquérir de la force physique. Cela dit, le but demeure le même qui est la prise de poids le plus vite possible pour maximiser au mieux le développement musculaire.

Afin de réaliser cet objectif, il faudra se tenir à une certaine conduite qui prend en compte le programme nutritionnel, mais également un entrainement sportif intensif.

Quel programme doit-on suivre ?

La prise de masse musculaire peut se faire de diverses façons, et chaque manière requiert une démarche spécifique. Ci-joint les programmes variés qui vont vous aider à atteindre votre objectif rapidement :

Avec matériel (classique) : basé sur des séries d’exercices corsés et répétées plus de 10 fois, avec l’usage de charge de 75% de la maximale. Pour ce qui est du matériel nécessaire, vous aurez besoin de barre de musculation, d’haltères et disques de fontes.

Sans matériel : cette approche favorise l'aspect esthétique plutôt que la force. C'est-à-dire que la prise de masse, repose uniquement sur des exercices effectués lentement sans avoir recours au matériel, parmi lesquels : squat, les pompes, les abdominaux, etc.

Qu’en est-il du régime alimentaire ?

Pour se muscler, un apport important en protéines est exigé, car c’est les protéines qui construisent des muscles puissants et bien volumineux. Parmi les aliments à prendre, la spiruline qu’on retrouve dans les algues qui est extrêmement riche en protéines mais également en fer. Il y a aussi la viande blanche, qui est fortement recommandée avec les œufs.

Il est toutefois possible de prendre des compléments protéinés qui stimulent la prise de masse musculaire, ils sont vendu dans les grands commerces, et pour ce qui est de la consommation il faudra les mélanger toujours soit avec du lait végétal ou bien avec de l’eau. Il est conseillé d’opter pour l’isolat laitier et la whey hydrolisée ou bien la whey de chèvre, ou la créatine comme booster. Cependant, si vous être un sportif vegan, alors il serait plus judicieux de se contenter des protéines à base de soja, de chanvre et de pois. Des aliments très riches en acides aminés et pauvres en matières grasses.

Toutes ces indications doivent être suivies par un programme de sèche. Et sachez qu’il est inutile de s’acharner au sport et de s’entrainer quotidiennement à longueur de journée, bien au contraire, vous devez vous limiter à un programme fixe bien établi par votre coach. Et n’oubliez pas, si vous voulez atteindre votre objectif rapidement, vous devez vous armer de patience, de sérieux et de discipline.