Le Mensonge sur France 2 : Gabriel Iacono qui a accusé son grand-père, qu’est-il devenu ?

Gabriel Iacono avait accusé son grand-père à savoir Christian Iacono il y a de nombreuses années. Ce fait divers avait rythmé la presse française et il se retrouve aujourd’hui au coeur d’une série diffusée sur France 2. Gabriel Iacono avait donc 9 ans lorsqu’il accuse son grand-père de viol. Alors qu’il était le maire de Vence, il est condamné plus tard à 9 ans de prison alors qu’il criait son innocence. A l’âge adulte, son petit-fils est revenu sur ses déclarations en précisant que son grand-père ne l’avait pas violé. Ce drame familial a rythmé la presse, mais également brisé un foyer.

Quel est le quotidien de Gabriel Iacono aujourd’hui ?

Avec cette série baptisée Le Mensonge, nous sommes donc plongé directement dans ce drame familial qui a réellement existé. Selon les dernières informations glanées sur Interne, le petit-fils serait désormais sur la bonne voie puisqu’il travaillerait en tant qu’assistant pour les tournages. Christian, l’ancien maire de Vence ne lui en veut pas, il voulait que, malgré ce départ chaotique, il puisse avoir un avenir, il ne souhaitait pas que son avenir soit gâché.

"Ça peut être une porte de sortie pour tout le monde et permettre de sortir de l'impasse dans laquelle cette famille est depuis 15 ans" — Noémie Schulz (@noemieschulz) March 17, 2015

Le 5 octobre dernier, Christian Iacono s’exprimait dans les colonnes du Parisien .

. Il a révélé que cette affaire avait forcément ruiné sa vie professionnelle, mais également politique et sociale.

Il estime que ce n’est pas complètement réparable.

Très peu d’informations sont par contre au rendez-vous pour son petit-fils à savoir Gabriel Iacono qui serait tout de même en contact avec son grand-père.

Gabriel a pu se battre pour l’innocence de Christian

Alors qu’il avait été à l’origine de son arrestation, quelques années plus tard, Gabriel Iacono s’est battu pour que son grand-père puisse être reconnu innocent. En effet, en 2012, il avait notamment entamé une grève de la faim et il avait même écrit une lettre dans laquelle il se rétractait par rapport à ses dires. Le grand-père a également précisé que plusieurs scènes de la série télévisée avaient pu bouleverser Gabriel Iacono et il ne s’est pas opposé à la réalisation de cette série télévisée que vous pouvez retrouver sur France 2.

Philippe #Iacono ouvre la porte du doute "je ne peux pas croire qu'il n'a pas été violé, mais peut être que ce n'est pas mon père" — Noémie Schulz (@noemieschulz) March 17, 2015

Dans les colonnes de Télé Star, Daniel Auteuil, qui incarne le maire, a pu révéler que Gabriel Iacono était un assistant lors du tournage de la série. Cela était selon lui quelque peu étrange. En ce qui concerne le viol à l’époque du petit garçon, il y a un flou puisque personne n’a été arrêté. Son père, Philippe Iacono précisait qu’il ne doutait pas de cela, mais il estimait que ce n’était peut-être pas son père.