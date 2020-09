Grand Hôtel : que va-t-il se passer dans l’épisode 3 diffusé ce soir ?

Grand Hôtel épisode 3 : tout savoir sur les événements de ce soir !

Alors que les deux premiers épisodes de Grand Hôtel ont fait un carton la semaine dernière sur TF1, ce troisième épisode diffusé ce soir est très attendu. Mais à quoi peut-on s’attendre pour la suite de cette série ? Et bien les premiers détails ont fuité sur internet malgré les efforts de la production pour conserver le mystère ! Dans cet épisode, l’enquête continue dans l’hôtel et le moins que l’on puisse dire est que les indices continuent de s’accumuler…

Ainsi, on découvre dans Grand Hôtel épisode 3 qu’il semblerait que l’établissement soit lié à un réseau de prostitution. Mais en quoi cela est-il lié à l’enquête menée pour découvrir la vérité derrière la fameuse disparition ?

Quant à Margaux (interprétée par Solène Hébert), elle se retrouve dans une position très inconfortable face à Sam (Victor Bramly) et Anthony (Victor Meutelet). Autant dire que la famille est tout juste sur le point d’exploser littéralement ! Mais encore combien de temps et comment la situation va-t-elle pouvoir tenir ?

Les fans de la première heure sont en tout cas très attentifs sur le scénario de la série. En effet, cette dernière se base sur une série espagnole et certains craignent que la version française ne soit trop dénaturée par une histoire bien trop éloignée et incohérente avec sa version originale.

Carole Bouquet fait des révélations sur le tournage de Grand Hôtel : “un rythme de fou !”

Nous n’avions pas vu l’actrice de « La Mante » depuis quelques temps déjà, mais Carole Bouquet fait aujourd’hui son retour en grande forme avec cette série exceptionnelle sur TF1. Dans un entretien qu’elle a accordée au site MYTF1, l’actrice française de 63 ans est revenue sur le tournage de la série qui s’est déroulé dans « un rythme de fou » selon ses propres termes dans l’interview qu’elle donne. Le casting de la série a-t-il été pressé par la production pour faire des économies ? Ce n’est pas ce que sous-entend l’actrice, qui a visiblement apprécié les lieux du tournage, situés à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Il faut dire que le décor local est absolument somptueux, c’est un véritable petit paradis qui ne peut que ravir des acteurs, comme elle le souligne dans son interview où on la sent très nostalgique par rapport à ces moments de tournage. Mais Carole Bouquet est revenue également sur la série, en voulant mettre en avant les autres acteurs et actrices avec qui elle travaille.

En effet, bien qu’on pourrait penser qu’elle porte la série à elle toute seule de part son âge et sa notoriété, elle révèle en effet dans son interview que Grand Hôtel ne serait pas aussi réussie sans le talent des autres acteurs de la série. Un casting exceptionnel où on retrouve d’ailleurs un très jeune comédien, Alain-Fabien Delon, qui est le fils du grand acteur Alain Delon. D’ailleurs, il y a tout juste quelques jours à peine et juste avant la diffusion du premier épisode de la série sur TF1 la semaine dernière, le fils d’Alain Delon qui fait ses débuts dans la série a fait le buzz malgré lui après son hospitalisation.

Mais est-ce que les prochains épisodes de Grand Hôtel seront à la hauteur des espérances des spectateurs ? Pour le savoir, il va falloir être patient, car ce lieu ne semble pas encore avoir révélé tous ses secrets…