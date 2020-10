Vergetures : enfin des conseils efficaces pour éviter ces cicatrices très disgracieuses selon certaines femmes

Le mécanisme est assez facile à comprendre, car votre peau aura tendance à s’écarter de manière brusque. Votre corps n’a pas pu s’adapter par exemple à cette prise rapide de poids et cela se traduit par des vergetures plus ou moins marquées. Les hommes ne sont pas mis de côté même si, dans 80 % des cas, ce sont des femmes qui sont touchées. De ce fait, la grossesse, la prise de poids et d’autres phénomènes peuvent expliquer l’apparition de ces vergetures.

Pour la 1ere fois de ma vie, je commence à accepter mon ventre.. Avec toutes les vergetures et cicatrices. Je commence à me dire qu'elles ne partiront jamais, qu'elles vont rester là sans bouger toute ma vie.. Et j'me le dis sans avoir envie de pleurer pour la 1ere fois en 27ans. pic.twitter.com/xR2AkxYdov — Elisa (@ElyyR6) August 26, 2020

Comment éviter d’avoir des vergetures ?

Pour que votre peau soit un peu plus souple, il faut lutter contre la déshydratation, vous devez donc boire de l’eau et surtout appliquer une crème adaptée. Il y a toutefois des facteurs de risque qui sont plus ou moins importants et il ne faut pas les mettre de côté.

Il ne faut pas perdre du poids trop rapidement, la peau doit avoir le temps de s’adapter à votre nouvelle silhouette .

. L’inverse est aussi valable, si vous souhaitez prendre du poids, faites-le avec douceur pour que votre peau ne s’écarte pas rapidement.

Il faut appliquer une crème très hydratante au niveau des zones les plus touchées comme le ventre, le haut du corps, les cuisses, mais également les hanches ainsi que le haut des bras.

J’ai des vergetures , de la cellulite, et des poignées d’amour et jmen tapeeeee aimez vous les amis self loveeee pic.twitter.com/8CfX54dvik — mia (@mia_tns1) September 7, 2020

Généralement, deux périodes sont problématiques notamment pour les femmes à savoir la puberté et la grossesse. De plus, l’application de corticoïdes avec des crèmes peut aussi être un facteur de risque important. Toutefois, lorsque les vergetures s’installent, il faut utiliser quelques astuces pour les supprimer.

Quelques solutions pour enlever les vergetures

Si les méthodes préventives n’ont pas toujours des conséquences sympathiques, c’est aussi le cas pour les différents traitements vendus dans les commerces. Les crèmes dites miraculeuses ne portent pas toujours leurs fruits. Toutefois, nous vous conseillons de réaliser au moins une fois par semaine un peeling au niveau des zones touchées. Cela permet de stimuler votre peau qui pourra retrouver son élasticité au fil des soins. Dans le même registre et pour augmenter les effets positifs du peeling, vous pouvez opter pour ces rouleaux avec de petites aiguilles.

Certaines femmes, et même des hommes adoptent le laser pour gommer ces vergetures qui sont finalement des cicatrices. Cela permet de les rendre moins visibles, mais elles ne disparaissent pas forcément à 100 %. Si vous ne souhaitez plus découvrir ces vergetures au quotidien, la meilleure technique consiste à adopter la chirurgie esthétique si vous avez les moyens bien sûr. Les chirurgiens peuvent supprimer les excès de peau et donc supprimer sur le long terme les cicatrices. D’autres optent pour l’injection de sang centrifugé.