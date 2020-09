Shanna Kress : trois exercices pour avoir une silhouette de rêve ! Regardez la vidéo !

View this post on Instagram

La danse était une passion, et est toujours quelque chose que j’aime , j’aime danser, j’aime la musique, mais j’ai arrêté la danse il y a bien longtemps aujourd’hui je reprend c’est mon 2 eme cours, et aujourd’hui c’est “danse en talons” 💃🏻 ! Je kiff merci @salyme_dancer 😊🎼🔥 Qui aime la danse ? 🙋🏻‍♀️😊 @shanna_artiste