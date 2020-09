Shanna Kress (La Villa 5) : Une danse en petite tenue rend complètement fou ses fans !

Shanna Kress dévoile ses talents de danseuse… pour une prochaine émission ?

C’est la grande question qui s’est imposée chez les fans de Shanna Kress ces tous derniers jours. Alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, personne ne sait encore si l’émission de danse Danse avec les stars avec Camille Combal est sur le point de reprendre ou pas sur TF1. Mais en attendant, il y en a une qui a voulu montrer son talent de danseuse qu’elle assume à fond ! On a ainsi pu retrouver la superbe Shanna Kress dans une magnifique vidéo de danse partagée sur son compte Instagram.

Dans la vidéo, on peut voir la belle jeune femme dans une salle de danse où elle est en tenue. Accompagnée par son coach Salyme, Shanna Kress enchaîne pendant près d’une minute des pas de danse endiablés ! Mais ce qui a pu aussi bluffer les fans de la jeune femme, c’est aussi les regards que cette dernière lance à la caméra qui risquent de faire sensation pendant encore très longtemps ! On ne peut qu’imaginer la difficulté pour le danseur qui l’accompagne de rester concentré face à la beauté de la jeune femme !

La performance est d’autant plus remarquable quand on remarque un tout petit détail sur la vidéo. En effet, si on regarde bien les pieds se Shanna Kress on peut alors remarquer qu’elle porte des talons ! Une prouesse remarquable alors que les pas sont déjà bien difficiles en temps normal, mais il en fait heureusement beaucoup plus pour Shanna Kress qui n’a pas froid aux yeux ! Mais faut-il s’attendre à la voir dans une prochaine saison de Danse avec les stars sur TF1 ? S’il est encore bien trop tôt pour y penser, on ne peut qu’avouer qu’elle aurait le niveau par rapport à certains candidats des saisons précédentes !

Shanna Kress veut changer d’apparence et demande l’avis de sa communauté

Étant toujours très proche de sa communauté, la jeune femme n’hésite jamais à demander l’avis de ses fans qui semble énormément compter pour elle. Ce week-end, Shanna Kress a cependant fait une décision radicale qui va faire l’effet d’un véritable coup de tonnerre. En effet, elle a affirmé qu’elle voulait changer sa coupe de cheveux, mais cela ne va-t-il pas la faire changer complètement de visage ?

Les fans n’ont en tout cas pas hésité une seconde pour donner leur avis et faire leur choix entre les 4 coupes de cheveux que propose Shanna Kress. Si certains reprochent à la jeune femme le fait qu’il ne s’agit que de simples coiffures et non de véritables coupes de cheveux, d’autres se sont empressés de commenter la publication de Shanna Kress où elle apparaît plus belle que jamais !

On compte d’ailleurs dans les 39 000 likes sur la publication des personnalités publiques françaises comme le chanteur Matt Pokora, qui avait justement par le passé participé à l’émission Danse avec les stars sur TF1, où il avait réalisé par ailleurs un parcours absolument brillant devant des millions de téléspectateurs. De là à voir Shanna Kress dans l’émission, au moment où les rumeurs autour d’elle s’amplifient concernant le divorce de la chanteuse Cardi B e du rappeur américain Offset, il n’y a qu’un pas ! Elle a en effet été accusée d’avoir couché avec ce dernier, et d’être donc responsable de la séparation du couple.