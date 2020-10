Est-il dangereux de boire de l’eau calcaire pour la santé ? Voici les réponses de médecins !

Nous savons que le calcaire peut facilement endommager les appareils électroménagers comme les machines à laver. Les robinets ont souvent des traces blanches, les dépôts sont même disgracieux. Se poser cette question est tout à fait légitime, car les effets sur votre lave linge sont-ils aussi au rendez-vous pour votre organisme ?

Il n’y aurait pas de risque concernant cette eau calcaire

Certains Français n’hésitent pas à acheter des carafes filtrantes pour éviter que l’eau ne soit polluée par des résidus comme le calcaire. Il est important de noter que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Pour savoir si votre eau est dure par exemple, vous pouvez acheter des tests dans le commerce qui sont très faciles à utiliser. Le mode opératoire est semblable à celui proposé pour les piscines afin de vérifier le pH.

Dans les régions à eau calcaire, les pompes à chaleur sont détruites au bout de 2-3 ans !!! pic.twitter.com/hGHiMmrCuT — Elsa Retaille (@ERetaille) October 4, 2020

L’eau calcaire n’est donc pas dangereuse pour votre santé, il faudrait boire des quantités astronomiques pour avoir des effets indésirables .

. Elle peut toutefois avoir un goût que certains n’apprécient pas forcément, ils se dirigent donc vers de l’eau en bouteille.

Il existe des filtres pour les robinets qui fonctionnent comme les carafes filtrantes.

Dévissez l’embout de votre robinet pour accéder au petit filtre et vérifiez la présence ou non de calcaire. Si votre eau n’est pas dure, vous n’aurez pas de dépôts, mais, si ce petit filtre est bouché par des « cailloux », il faudra être attentif à vos appareils électroménagers. En effet, le calcaire également appelé tartre peut clairement endommager le lave-vaisselle, la machine à laver, et même la cafetière.

Comment protéger vos appareils du calcaire ?

Il faut savoir que le calcaire est un mélange de magnésium et de calcium. Si cela n’est pas néfaste pour votre corps, les conséquences pour vos appareils sont peu réjouissantes. Il est alors conseillé d’acheter des filtres spécifiques que vous pouvez installer au niveau de l’arrivée d’eau, cela est valable pour la machine à laver et le lave-vaisselle. Le tuyau possède donc un filtre spécial qui évite à l’eau calcaire de boucher les différentes canalisations de l’appareil.

Sans bicarbonate, les lentilles et autres légumes secs ne cuisent pas, dans mon eau calcaire.

E 500 ii — Herve This vo Kientza (@Herve_This) October 4, 2020

Pour les cafetières, prenez de l’eau en bouteille ou filtrée avec la fameuse carafe. N’hésitez pas à utiliser des produits spéciaux pour nettoyer vos appareils afin de supprimer régulièrement le tartre. Lorsque ce dernier s’accumule, votre machine à laver ne pourra plus fonctionner, les dégâts sont parfois tellement importants qu’il faut changer l’appareil. Vous savez désormais que le calcaire est néfaste pour votre électroménager, mais ce n’est pas le cas pour votre organisme.