Alimentation : Quel est le petit déjeuner idéal qui convient à une bonne santé ?

C’est par le petit déjeuner que la journée débute. Alors pour qu’elle démarre bien, il est important de se concocter un bon petit déjeuner équilibré mais sans excès, qui aidera à bien démarrer la journée. Pour réaliser le petit déjeuner idéal, tout dépend des goûts de chaque personne, mais il y a quand même quelques règles à respecter pour sa santé.

Utilité d’un petit déjeuner équilibré

Le débat n’en finit pas sur le petit déjeuner. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui préfèrent s’en passer pour une raison ou une autre, ceux qui le prennent à la va-vite, et ceux qui en font un repas de roi.

Difficile de se mettre d’accord, mais même les scientifiques ont du mal à être unanimes. Les experts affirment pour la plupart, que le petit déjeuner est recommandé, mais seulement s’il est bien équilibré. Il faut dire que nombre de personnes préfèrent sauter le petit déjeuner, soit parce qu’ils n’en ont pas le temps, soit parce qu’ils n’ont pas spécialement faim le matin.

Néanmoins, le petit déjeuner est un repas à ne pas négliger, puisqu’il est sensé fournir à l’organisme, l’énergie dont il a besoin pour bien démarrer la matinée. Cependant, beaucoup de personnes préfèrent éliminer le petit déjeuner soit pour perdre du poids dans le cadre d’un régime alimentaire, soit pour maintenir une habitude qui leur permettra de ne pas prendre du poids.

Cependant, même à ce propos, certains professionnels de la nutrition affirment que le petit déjeuner est capital. Au même moment, ceux qui disent que l’on doit manger uniquement lorsque le corps le réclame, donc lorsque l’on a faim, ne voient pas tous la nécessité de prendre un petit déjeuner.

D’une manière ou d’une autre, quand il faut prendre le petit déjeuner, il doit être non seulement équilibré, et il y a des produits à privilégier par rapport à d’autres. Déjà, le mieux est de s’inspirer d’aliments de saison, qui offrent une variété de produits qui apporteront du plaisir à table, chaque matin.

Notons que si les adultes peuvent se permettre selon les opinions de sauter le petit déjeuner, pour les enfants, les adolescents, et les personnes avec des problèmes de santé, où qui ont tendance à faire du grignotage, le petit déjeuner est une étape à ne pas négliger.

La composition du petit déjeuner idéal

En réalité, on n’a pas besoin d’être un chef étoilé pour faire un petit déjeuner équilibré et varié chaque matin. De même, c’est un repas qui ne devrait pas être compliqué et bien long à faire, ce qui bannit l’excuse du manque de temps.

Au final, concocter un bon petit déjeuner consiste à mettre ensemble des aliments simples, même si la composition ne sera pas du tout pareille d’un ménage à l’autre. Il faut dire que tout dépend des goûts de chaque personne.

Malgré tout, en général, le déjeuner équilibré idéal est composé d’une boisson sans sucre. Il peut s’agir d’un thé, un café, un rooibos, un maté, etc. Il faut aussi des protéines, et on en trouve soit dans les œufs, le fromage, ou le yaourt au soja. Un fruit de saison sera ajouté sur le plateau, et cela peut être une banane, des fruits secs, une pamplemousse, du kiwi, des abricots, etc.

On ajoute aussi des glucides avec des biscottes, des flocons de céréales ou autre. S’il faut utiliser de la margarine pour les tartines, il faut savoir faire le bon choix en privilégiant un produit riche en oméga-3.