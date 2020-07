Vacances d’été : de nouveau une grosse déception d’Emmanuel Macron ?

Les Français pourraient donc perdre totalement sa confiance si toutefois la gestion des vacances d’été n’était pas celle escomptée. Il faut alors réaliser un petit état des lieux notamment pour savoir si les consommateurs peuvent enfin réserver quelques jours à la mer, la montagne ou à la campagne.

Si certains sont réfractaires, d’autres ont déjà bouclé les valises pour Juillet et/ou Août, car les réservations seraient largement au rendez-vous.

Pourquoi Emmanuel Macron pourrait-il décevoir ?

Les Français seraient clairement déçus si Emmanuel Macron faisait machine arrière pour les vacances d’été, mais le chef de l’État peut-il envisager le pire scénario ? Ce dernier serait d’annuler les vacances d’été, d’instaurer à nouveau la limite des 100 km et même de prononcer un nouveau confinement. Ce serait forcément la situation la plus dramatique, mais Emmanuel Macron peut-il agir ainsi ? Il faudrait que la propagation du virus soit la même que celle identifiée au cours du mois de Mars, mais est-ce possible ? Nous pouvons dire que le risque zéro n’existe pas, mais les dernières déclarations sont à la fois rassurantes et encourageantes.

Édouard Philippe a précisé que les Français pouvaient réserver leurs vacances en France pour Juillet et Août.

Le gouvernement a déconseillé de partir à l’étranger, mais il faudra attendre la troisième phase du déconfinement pour en apprendre un peu plus à ce sujet.

Il faut impérativement respecter les règles sanitaires comme la distanciation sociale d’un mètre minimum, le port du masque et l’utilisation du gel hydroalcoolique.

Pour les vacances d’été, vous pouvez également fuir la foule en envisageant des réservations à la montagne ou à la campagne.

Il y a donc de nombreux points positifs et à ce jour, les vacances d’été sont toujours d’actualité.

Seule incertitude, les vols pour l’étranger

Si tout semble être vert pour les départs en France dans tous les départements et à n’importe quelle date, ce n’est pas aussi simple pour l’étranger. Les frontières sont toujours fermées pour la France, des pays ont décidé de les ouvrir comme l’Italie, mais il faudra attendre le 15 Juin. En effet, si les conditions sanitaires le permettent, il y a de grandes chances pour que la libre circulation soit au rendez-vous, mais ce n’est pas une certitude. Edouard Philippe avait notamment précisé à plusieurs reprises lors de ses allocutions qu’il n’était pas forcément raisonnable d’envisager un voyage à l’étranger et très loin de la France dans les plus brefs délais.

La reprise du #tourisme se fondera sur le tourisme national.

➡️ Les Français peuvent réserver leurs vacances en 🇫🇷 pour s’oxygéner cet été et redécouvrir les trésors de notre pays ! Merci aux fédérations pros qui se sont engagées à rembourser en cas d’annulation liée au #covid19. https://t.co/XLR4DJjWeR — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) May 14, 2020

Le ministre ne dit pas que cela n’est pas possible, vous pourriez alors voyager facilement dans les pays voisins comme l’Espagne, l’Italie ou encore l’Allemagne. Sur la question des vols à l’étranger, la meilleure solution consiste à patienter, mais pour les réservations en France, aucun problème ne semble être au rendez-vous, donc à ce stade, Emmanuel Macron ne déçoit pas forcément. Il doit par contre garder la même ligne de conduite.