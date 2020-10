Philippe Etchebest très remonté contre Emmanuel Macron sur les mesures par rapport au Covid-19 !

Philippe Etchebest met un coup de pression à Emmanuel Macron : le chef de l’état lui répond en direct devant les caméras !

C’est une image à laquelle on ne pouvait pas s’attendre et qui a surpris tous les français et qui a également été immortalisé par les caméras de la chaîne d’informations BFM TV. Depuis plusieurs semaines, on ne compte plus les personnalités qui ont très directement interpellé le président de la république Emmanuel Macron parfois très violemment !

On retrouve parmi eux l’animateur phare du JT de 13 heures Jean-Pierre Pernaut, ou encore l’humoriste Jean-Marie Bigard qui ne supporte plus Edouard Philippe, mais plus étonnant on a aussi pu voir le chanteur Matt Pokora qui avait alors écrit une lettre publique au président, à laquelle il avait d’ailleurs répondu indirectement quelques jours après. Cette fois-ci, c’est le chef cuisinier Philippe Etchebest qui a interpellé le président de la république mais contrairement à beaucoup d’autres, il a pu lui parler en direct !

Quand Emmanuel Macron répond par visioconférence à Philippe Etchebest et aux restaurateurs 👉 Nouvel extrait de "Au cœur de l'Élysée, face à la crise" 📺 Un document exceptionnel à découvrir en intégralité ce soir à 20h50 sur @BFMTV pic.twitter.com/svVX9DL0Vh — BFMTV (@BFMTV) May 18, 2020

Alors que le président de la république Emmanuel Macron donne la parole à Philippe Etchebest dans son échange, le chef de l’état a l’air très amusé de discuter entre “chefs”. Mais malheureusement pour lui, Philippe Etchebest n’a pas très envie de rigoler et va rapidement le faire savoir !

Dans sa conversation avec Emmanuel Macron, le chef cuisinier demande à effectivement ce que des mesures soient prises par le gouvernement pour que les assurances et les banques, largement critiquées durant cette crise sanitaire mondiale du COVID19, aident les entreprises et plus particulièrement les restaurateurs pour les sauver. En effet, il craint à juste titre que sans aides supplémentaires de nombreux restaurants soient contraints de fermer leur porte définitivement, alors même que les enseignes de fast-food comme Burger King ou McDonald’s proposent à nouveau de la vente à emporter.

Emmanuel Macron se moque de Philippe Etchebest et lui rit au nez !

Déterminé à faire avancer les choses, le chef Philippe Etchebest a même indiqué à Emmanuel Macron qu’il pouvait compter sur lui pour leur mettre un “coup de pression” si cela était nécessaire. Malheureusement, alors que le chef cuisinier de “Top Chef” est très sérieux, le président de la république ne va pas avoir la réaction qu’il attendait : il va exploser de rire tout simplement ! Et alors que Philippe Etchebest termine sa phrase pleine d’espoir pour la suite des évènements, le chef de l’état va alors reprendre son sérieux tout en balayant la demande du restaurateur.

Philippe Etchebest est revenu sur cet échange hier dimanche 17 mai dans les colonnes du magazine “Le Parisien” où il dévoile tous les secrets : alors que seulement quelques secondes de cet échange avec le président de la république ont été dévoilées, il raconte qu’il a pu parler pendant près de 5 minutes avec le chef de l’état pour faire entendre la parole des restaurateurs. Mais alors qu’il attend des actes et pas seulement des mots du gouvernement français, le cuisinier Philippe Etchebest doit se rendre à l’évidence : tout le monde ne survivra pas à cette crise.

Et en effet, il y a quelques jours, c’est amèrement qu’il a pu faire le constat que deux de ses collègues restaurateurs s’étaient donné la mort craignant les futures conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Dans l’entretien qu’il a accordé au journal, il précise néanmoins que ses objectifs n’ont toujours pas changé depuis son dernier échange et qu’il est déterminé à suivre les objectifs qu’il s’était alors fixé pour les restaurateurs français dès le début de cette crise sanitaire : être concis, efficace, et surtout sauver tout le secteur de la restauration à son humble niveau !

Bien que peu d’informations ont filtrées sur l’ensemble de cet échange entre le chef cuisinier et le chef de l’état, Philippe Etchebest raconte que le président de la république l’avait remercié pour la clarté de ses paroles sans aucune langue de bois.