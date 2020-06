Nicolas Sarkozy : Il conseillerait à Emmanuel Macron de supprimer le Premier ministre !

Est-ce qu’Emmanuel Macron va procéder à des changements au sein du gouvernement ? C’est sans doute la question qui revient le plus souvent sur le devant de la scène. Lors de sa dernière allocution, il n’a pas évoqué cette modification, mais certaines spéculations prennent de l’ampleur. En effet, le président pourrait remercier Édouard Philippe à cause des éventuelles tensions au sein du gouvernement. Ce sont bien sûr des informations à prendre avec des pincettes, mais selon Gala, le chef de l’État pourrait finalement suivre un conseil de Nicolas Sarkozy.

Le poste du Premier ministre va-t-il disparaître ?

Selon le Point, c’est le conseil choc qui se retrouve dans les médias politiques, car Nicolas Sarkozy aurait conseillé Emmanuel Macron afin de supprimer ce poste. Cette nouveauté serait même au programme de sa campagne de 2022, il faudra bien sûr patienter pour savoir si cela se produira, mais pour l’instant, tout semble être envisagé. Il faut noter que ce conseil est tout de même choquant puisqu’il remettrait finalement à plat le fonctionnement du gouvernement qui n’aurait plus un Premier ministre.

Comment Emmanuel Macron pourrait-il gouverner sans ce poste ? Il serait en réalité président et Premier ministre .

. Selon les dires de L’Opinion, le chef de l’État pourrait ainsi gouverner, mais sans forcément avoir plusieurs intermédiaires.

Il est impossible de savoir si ce conseil pourrait être suivi, mais ce serait finalement une première dans le monde de la politique française.

De plus, Édouard Philippe a eu le soutien des Français au fil des années et notamment pendant la crise épidémique. Toutefois, Nicolas Sarkozy a un certain vécu dans le monde de la politique puisqu’il avait apparemment une relation dite complexe avec François Fillon. Il est donc en mesure de conseiller le chef de l’État et il sait de quoi il parle lorsqu’il estime que la suppression pourrait être une promesse forte pour le prochain mandant.

Emmanuel Macron se penche sur le poste du Premier ministre

Deux solutions sont au rendez-vous, il peut remplacer le Premier ministre ou supprimer ce poste. Selon L’Opinion, le chef de l’État pourrait opter pour la première solution, mais le choix est toujours difficile puisque finalement le poste du Premier ministre est toujours sur le devant de la scène. En effet, lorsqu’il y a des annonces à faire ou des rendez-vous avec la presse, il est relativement rare que l’allocution du président de la République soit envisagée. Certes, Emmanuel Macron a été très présent sur le devant de la scène depuis le début de la crise épidémique, mais Édouard Philippe l’a été également. Alors, est-ce que le Premier ministre fait de l’ombre au chef de l’État ? Il est difficile d’apporter une réponse, mais si le conseil de Nicolas Sarkozy est éventuellement suivi comme le mentionne la presse, cela pourrait être très déstabilisant pour les Français.

Dans tous les cas, au vu des derniers propos lors de l’allocution d’Emmanuel Macron, il y a de grandes chances pour qu’il se présente à nouveau à ce poste. Ce serait alors une façon de se mettre beaucoup plus en avant, mais est-ce judicieux ? Les Français n’apprécient pas toujours les changements, il faudra alors patienter pour savoir si Emmanuel Macron peut éventuellement envisager la suppression du poste de Premier ministre. Il doit également se focaliser sur les prochaines élections municipales avec le second tour, cela permettra notamment de connaître sa popularité.

Emmanuel Macron aura de grandes chances de se présenter aux prochaines élections, mais il y a des incertitudes concernant Nicolas Sarkozy. Ce dernier ne reviendrait pas dans la course selon les dernières rumeurs, mais l’actuel chef de l’État pourrait se retrouver face à Marine Le Pen selon les derniers sondages que vous pouvez trouver sur la toile.