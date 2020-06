Gouvernement de Macron : Edouard Philippe et Christophe Castaner réellement sur la sellette ?

A l'aube d'un possible remaniement ministériel opéré par Emmanuel Macron, le Premier Ministre Edouard Philippe et le Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner semblent en danger.

De nombreuses sources affirment qu’Emmanuel Macron va procéder à un remaniement ministériel dans les jours qui suivent. Avec les récents événements et les décisions à prendre, il est très probable que le Président de la République remplace certains Ministres par d’autres.

Parmi les ministres les plus susceptibles d’être touchés par ce remaniement, le Premier Ministre Edouard Philippe et le Ministre de l’intérieur Christophe Castaner sont souvent cités.

Edouard Philippe : va-t-il conserver sa place de Premier Ministre ?

Edouard Philippe a déjà déclaré qu’il souhaitait garder sa place de Premier Ministre, même s’il se présente pour la mairie du Havre aux municipales de 2020. Très attaché à son mandat de maire, il a déjà été maire du Havre de 2010 à 2017. Il a d’ailleurs saisi une belle occasion ce samedi 20 juin lorsqu’il était au Havre pour relancer sa campagne.

Edouard Philippe : de passage au Havre pour sa campagne, il célèbre un mariage !

Edouard Philippe a en effet célébré un mariage à l’improviste comme nous l’apprend le Journal du dimanche ! Il a revêtu la fameuse écharpe tricolore en tant que conseiller municipal.

« Vous vous mariez devant la loi et aujourd’hui la loi… c’est moi », a-t-il ainsi plaisanté devant les futurs jeunes mariés. Fidèle à lui-même, Edouard Philippe a osé faire de l’humour devant le marié, visiblement stressé : « Vous n’êtes pas obligé de dire oui, hein. Je vous sens tendu… »

Les rumeurs sont partagées entre démission et remaniement. En effet, le Premier Ministre a peut-être dit qu’il souhaitait garder sa place dans le Gouvernement d’Emmanuel Macron mais il aussi déclaré qu’être « maire, c’est le plus beau des mandats ». Cette phrase et sa candidature pour la mairie du Havre relancent donc des rumeurs de démission. Nous en saurons plus d’ici quelques jours…

Christophe Castaner : le Ministre de l’Intérieur est-il vraiment sur la sellette ?

Christophe Castaner, quant à lui, s’est exprimé dans le journal Le Parisien comme nous avons pu le lire ce dimanche 21 juin. Le ministre de l’intérieur est lui aussi touché par les rumeurs de remaniement. Si Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa et Sibeth Ndiaye semblent intouchables, ce n’est pas le cas de Christophe Castaner.

En ce moment, il fait beaucoup parler de lui dans ce contexte de crise face aux violences policières pointées du doigt. Il faut dire que les français ne semblent pas satisfais de ses actions mais le ministre assume pourtant totalement le fait de « bousculer les choses ». Il a récemment abandonné la technique d’interpellation nommée « clé d’étranglement ».

Il n'est pas question de désarmer les policiers ni de les priver des moyens de se défendre et d’interpeller.

Mais quand les experts de la police et la gendarmerie me disent qu’une technique est trop dangereuse, mon devoir, c’est de le prendre en compte et de revoir la formation. pic.twitter.com/8kDOHnrF4t — Christophe Castaner (@CCastaner) June 16, 2020

Christophe Castaner : violences policières, révolte des policiers… il est au cœur des polémiques

Depuis, il fait face à des policiers totalement révoltés, qui se sentent délaissés par leur propre Ministre. Les agents de police ont donc décidé d’organiser des rassemblements aux quatre coins de la France depuis le 8 juin, pour protester contre les annonces de Christophe Castaner.

Il assume pourtant totalement ce qu’il a fait et estime avoir pris les bonnes décisions.

“Si être un bon ministre revenait à céder à toutes les demandes, il n’y aurait plus aucun ministre. Cette maison peut parfois résister au changement. Mais j’assume de bousculer les choses. Il y a des petites révolutions qui passent sous les radars, mais qui montrent que ce ministère est tenu” a-t-il ainsi déclaré.

Christophe Castaner veut rester Ministre de l’Intérieur

L’homme politique a ensuite avoué vouloir garder son poste place Beauveau même si cette décision ne lui appartenait pas. « Je souhaite rester ministre de l’Intérieur. Aucun ministre n’est propriétaire de sa fonction. C’est une décision qui ne m’appartient pas ».

On ne sait toujours pas si Emmanuel Macron va vraiment procéder pour de bon à ce remaniement ministériel mais Christophe Castaner a souhaité donner son avis sur ce sujet.

“Le nombre de personnes qui rêvent du poste sera toujours plus élevé que ceux qui siégeront dans ce fauteuil. Tous ceux qui se prononcent sur un remaniement ne savent rien” a-t-il ainsi tranché.

Christophe Castaner : il affirme entretenir de très bonne relations avec son secrétaire d’Etat

Certaines rumeurs indiqueraient que son secrétaire d’Etat, Laurent Nuñez, convoiterait son poste et que les deux hommes seraient donc en désaccord. Une nouvelle fois, Christophe Castaner a tenu à démentir ces propos. Il explique que ce n’est pas la première fois qu’on tente d’affaiblir leur relation pour les opposer.

Le Ministre de l’Intérieur affirme donc que toutes les rumeurs ne les atteignent pas et qu’ils continuent de travailler main dans la main pour prendre « toutes les grandes décisions ». Il ne souhaite donc pas abandonner son secrétaire d’Etat.

« Qu’il s’agisse du Livre blanc, de porter le soutien sans faille à la police mais aussi l’exigence d’exemplarité, ou du discours que j’ai prononcé le 8 juin… On l’a préparé et validé ensemble » a-t-il fini par dire.

On ne connait pas la date exacte du prochain discours d’Emmanuel Macron mais le Président de la République devrait s’exprimer sur tous ces sujets entre fin juin et mi-juillet…