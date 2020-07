Emmanuel Macron : une rumeur annoncerait l’arrivée de Claire Chazal à Matignon

Les Français veulent sans doute un remaniement pour que leurs dernières volontés soient prises en compte. Emmanuel Macron est largement critiqué depuis l’affaire des gilets jaunes et il y a également eu la crise sanitaire avec une maîtrise critique de celle-ci. Il n’a pas pu mettre de côté toutes les manifestations contre le racisme ou les violences policières ainsi que celles des policiers qui voulaient que leur travail soit reconnu. Le président de la République pourrait alors repartir sur une bonne base afin d’affronter cette crise économique qui prend une ampleur considérable.

Emmanuel Macron pourrait-il choisir Claire Chazal pour la culture ?

Plusieurs spéculations circulent sur le sujet, il faut donc les prendre avec des pincettes et attendre les décisions définitives et officielles d’Emmanuel Macron. D’ailleurs, ce ne serait pas la seule femme envisagée pour ce remaniement, car une femme à savoir l’actuelle ministre des Armées pourrait prendre la tête du gouvernement et devenir « Premier ministre ». Ce serait une première pour la France depuis 30 ans et le président pourrait alors proposer un visage de gauche alors qu’il est souvent critiqué pour ses mesures de droite.

Les Français semblent surtout attirés par le statut de Premier ministre, car qui pourrait remplacer Édouard Philippe ? Ce dernier a eu l’occasion d’être élu au Havre en tant que maire, il pourrait alors rejoindre cette municipalité si le président de la République décide de le remercier. Toutefois, Claire Chazal ne serait pas la seule à être évoquée pour ce ministère, car Jean-Michel Jarre pourrait lui aussi prendre ses aises dans ce nouveau gouvernement. Il ne faut pas oublier que le chef de l’État prépare sans doute une candidature pour 2022, il y a donc de grandes chances pour qu’il souhaite redorer son image.

Des changements pour Matignon

Il y a quelques semaines, des spéculations pouvaient aussi annoncer la suppression de ce poste, mais il semble difficile d’envisager un gouvernement sans un Premier ministre que ce soit un homme ou une femme. Toutefois, Emmanuel Macron serait le seul capitaine et personne ne pourrait lui voler la vedette pour les futures élections présidentielles. Alors que les Verts ont également envahi la France lors des dernières municipales, certains estiment que les écologistes pourraient être invités à Matignon. Dans tous les cas, le magazine nous apprend que Jean-Michel Blanquer pourrait gérer un grand ministère et il pourrait regrouper l’Éducation, les Sports, mais également la Recherche et la Jeunesse. Le ministre de la Culture serait alors intégré à ce grand groupe et Claire Chazal pourrait prendre les commandes de celui-ci.

Il ne faut pas oublier que son visage est familier puisqu’elle était présentatrice du journal télévisé de 20 heures. Cette journaliste avait déjà répondu à certaines questions concernant une éventuelle arrivée puisque ce n’est pas la première fois que son identité est envisagée. Il y a deux ans, dans les colonnes du Figaro, elle avait tout de même avoué que ce statut aurait pu l’intéresser, mais à l’époque, il s’agissait d’une rumeur infondée. Il faudra désormais patienter pour savoir si cette éventualité pourrait se concrétiser.