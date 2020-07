Emmanuel Macron : des précisions pour le remaniement qui serait attendu d’ici mercredi prochain

Depuis de nombreuses semaines, le son de cloche est le même : le président de la République aurait l’intention d’effectuer quelques chamboulements au sein de son gouvernement. Deux informations fortes pourraient être prises en compte à savoir l’arrivée des Verts dans de nombreuses villes, dont Lyon ainsi que le statut de maire d’Édouard Philippe au Havre. Le Premier ministre serait donc remplacé si les spéculations se confirment et selon BFMTV, le dénouement approcherait à grands pas. Les Français s’attendent donc à quelques changements alors qu’Emmanuel Macron doit prendre la parole au cours du mois de juillet.

Quels changements pour le gouvernement de Macron ?

Au cours d’une vie politique, les remaniements sont nécessaires afin de prendre en compte les besoins des Français. Edouard Philippe a précisé qu’il resterait Premier ministre si le président de la République avait besoin de lui. Par contre, s’il est remercié, il prendrait ses fonctions de maire au Havre. Son avenir politique est donc entre les mains du mari de Brigitte Macron et pour l’instant, il est difficile de savoir si le remaniement sera partiel ou total.

Remaniement: une femme va-t-elle remplacer Édouard Philippe ? pic.twitter.com/3qMdixWSxp — BFMTV (@BFMTV) July 1, 2020

Selon les informations obtenues par le Parisien, il y aurait de bonnes raisons de conserver Édouard Philippe, mais également des motifs de s’en séparer .

. En fonction de son projet, Emmanuel Macron pourrait donc opter pour un nouveau Premier ministre alors que la cote de popularité de l’actualité est importante.

Plusieurs ministères seraient aussi touchés pour le remaniement comme celui dédié au Travail.

Selon le journal, d’ici la semaine prochaine, un nouveau gouvernement pourrait alors prendre sa place.

Certains Français se questionnent concernant le remplacement d’Édouard Philippe, car qui pourrait prendre sa place ? Plusieurs noms sont déjà évoqués comme Jean-Yves Le Drian ou encore Florence Parly. Cela serait donc un véritable tournant dans l’histoire de la politique française, car depuis 30 ans, la France n’a pas eu une Première ministre, elle prendrait ainsi la succession d’Édith Cresson.

Un remaniement est-il bénéfique ?

Emmanuel Macron doit garder le cap, celui de maintenir la France à flot alors que la crise sanitaire a engendré une perte économique considérable. Lors de sa dernière allocution, il a pu l’affirmer, la dette est considérable et l’Allemagne sera un soutien important pour la suite du pays. Toutefois, le président de la République a été ciblé par de nombreuses critiques que ce soit pour le mouvement des gilets jaunes, les manifestations contre les violences policières ou encore le racisme et même la gestion de la crise sanitaire. Agnès Buzin a même été interrogée comme Didier Raoult a pu l’être avant elle concernant cette période dramatique qui a frappée de plein fouet la France. Le remaniement pourrait alors apporter un peu de fraîcheur au pays notamment pour offrir du calme et de la sérénité.

Certaines rumeurs annoncent aussi le remplacement du ministre de l’Intérieur qui a été largement critiqué à cause de la gestion des manifestations contre les violences policières. Il faudra donc attendre les prochains jours pour savoir si les rumeurs se concrétisent ou si Emmanuel Macron continue de conserver sa formation actuelle. Il pourrait aussi faire un geste envers les Verts pour les intégrer rapidement au sein du gouvernement puisque les Français ont mentionné leur envie de se tourner vers l’écologie. Emmanuel Macron est donc attendu au tournant dans les prochains jours.