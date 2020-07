Brigitte Macron très jalouse ? Découvrez le texto d’Emmanuel envoyé à une femme

View this post on Instagram

La Convention citoyenne pour le climat c’est l’histoire d’une aventure démocratique et humaine, d’une première mondiale. En neuf mois, 150 citoyens tirés au sort ont renouvelé de manière inédite les formes de la démocratie et bousculé le système ! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bien sûr, nous n’avons pas attendu pour déployer un agenda écologique ambitieux. Mais l’histoire s’accélérant, nous devons aller plus vite, plus loin, plus fort. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes, CO2 score permettant à chacun de connaître l’impact sur le climat de ce qu’il consomme, aides aux plus modestes pour leur permettre de participer pleinement à la transition écologique, suppression des vols intérieurs quand le trajet est faisable en moins de 2h30 en train… Leurs propositions vont clairement dans le bon sens ! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Comme je m’y étais engagé : 146 propositions sur les 149 seront transmises soit au Parlement, soit au Gouvernement, soit directement au peuple français. Nous les soumettrons progressivement durant les prochains mois en ayant à chaque fois à cœur de ne laisser personne sur le bord du chemin et d’agir aux côtés des acteurs de terrain. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J'ai même souhaité aller plus loin, notamment en injectant 15 milliards d'euros dans notre plan de relance pour financer la conversion écologique de notre économie. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La Convention citoyenne continuera à être mobilisée pour le suivi de ces mesures. Nous ne sommes qu'au début de cette très belle aventure démocratique. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Allons-y !