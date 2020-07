Emmanuel Macron : de nouvelles déclarations ce vendredi, que va-t-il dire ?

Ce n’est pas une allocution télévisée, mais une interview écrite qui sera donnée par Emmanuel Macron.

Elle va paraître ce vendredi et toutes les spéculations sont forcément au rendez-vous. Le chef de l’État joue gros pour ces vacances d’été puisque la crise sanitaire a laissé des traces. Les rumeurs concernant un remaniement sont de plus en plus fortes, des révélations pourraient être faites. Selon les informations exclusives recueillies par BFMTV, le président de la République a répondu aux questions ce jeudi matin et l’entretien sera disponible dans une presse quotidienne et régionale ce vendredi 3 juillet.

Un objectif très précis pour Emmanuel Macron

Le bilan pour le chef de l’État n’est pas forcément très réjouissant, il a eu le mouvement des gilets jaunes, la contestation face à la réforme des retraites, la crise du coronavirus, la crise économique qui se profile à l’horizon et de nombreuses manifestations. Tout le monde a le souvenir de ces samedis noirs en décembre 2018 alors que Paris était une ville assiégée et totalement saccagée. Pour l’instant, Emmanuel Macron ne semble pas avoir la confiance la plus totale des Français qui auraient une petite préférence pour Édouard Philippe. Ce dernier avec son mandat de maire au Havre pourrait alors laisser sa place à une femme selon les rumeurs.

Emmanuel Macron ne va sans doute pas donner des noms pour un remaniement officiel dans la presse .

. Il pourrait tout de même évoquer cette piste, celle de proposer un nouveau gouvernement et plusieurs ministres semblent être menacés.

Les rumeurs annoncent le remplacement de Franck Riester, Nicole Belloubet ou encore Élisabeth Borne et Christophe Castaner.

Le ministre de l’Intérieur est critiqué depuis ses interventions lors des manifestations contre le racisme et les violences policières. Certains professionnels des forces de l’ordre et même des Français lui reprochent de ne pas avoir pris la défense de la police. Dans tous les cas, les ministres cités pourraient être remplacés, mais ce n’est bien sûr pas une certitude. Il faudra notamment découvrir l’entretien d’Emmanuel Macron ce vendredi pour en savoir un peu plus.

🇫🇷 Les lecteurs de la presse quotidienne régionale pourront découvrir vendredi 3 juillet les grandes lignes politiques de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président de la République va donner jeudi une interview à ces quotidiens (AFP) — Gilles Klein (@GillesKLEIN) July 2, 2020

Les Français plébiscitent Édouard Philippe

Emmanuel Macron ne semble pas avoir la cote de popularité escomptée alors que celle du Premier ministre est au beau fixe. Certes, lors de son élection au Havre, il aurait été ciblé par quelques critères et même des jets de bouteilles, mais il serait tout de même apprécié. C’est une étude réalisée pour BFMTV qui montre que les Français aimeraient qu’il conserve son poste. Dans ce cas de figure, il pourrait délaisser son statut de maire au Havre. Le sondage proposé par Elabe révèle que ce sont 57 % des Français qui sont en faveur de son maintien. Si les rumeurs se concrétisent, il faut savoir qu’une femme pourrait devenir Premier ministre alors que Claire Chazal serait envisagée pour le ministère de la Culture au même titre que Jean-Michel Jarre.

Florence Parly est actuellement au ministère des Armées et elle pourrait alors profiter d’une belle promotion et devenir Premier ministre, une première depuis 30 ans. Le remaniement pourrait aussi avoir pour objectif de regagner la confiance des Français qui semble s’effriter depuis quelques semaines. Il pourrait aussi récompenser les alliés et surtout, avec ce nouveau gouvernement, il pourra clairement se projeter dans quelques semaines pour faire en sorte que cette crise économique soit contrôlée le plus possible. Les dégâts devraient être considérables pour certaines entreprises qui ne devraient pas se relever après l’époque du coronavirus.