Didier Raoult – Il n’y aura pas de deuxième vague du coronavirus annonce le grand professeur !

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France, le professeur Didier Raoult semble bien seul contre tous, même s'il a su trouver de nombreux alliés parmi la population et certaines célébrités. Très présent dans les médias, il a fait des déclarations chocs sur BF

La presse adore lui donner la parole, pour le plus grand désespoir de ses confrères médecins, qui ne manquent jamais une occasion de pointer du doigt sa dangerosité.

Pourtant, Didier Raoult ne sort pas de nulle part, puisqu’il dirige son propre service sur les maladies infectieuses à l’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, et cela depuis bien longtemps. L’homme en a donc dans la tête, et sait visiblement de quoi il parle, au point d’avoir l’admiration du président de la République et de sa femme.

Pour Didier Raoult, la deuxième vague du coronavirus relève de la science-fiction

Comme à l’accoutumée, lors de chacune de ses interventions, le controversé professeur Raoult y est allé de ces commentaires personnels lors de son intervention pour BFM TV le jeudi 30 avril. Loin de se laisser démonter par les polémiques à son sujet, celui-ci réaffirme qu’il n’y a aucune raison de croire en une seconde vague de contamination. Il compare même cette théorie à de la science-fiction, puisque pour lui on n’a jamais vu cela.

« Je ne sais pas d’où c’est sorti ça… C’est une espèce de fantaisie. On peut penser le contraire… J’ai l’opinion que les infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n’y en a pas. Je ne vois donc pas pourquoi il y en aurait pour celle-là. »

Catégorique, il continue de donner son avis sur les événements mondiaux liés au coronavirus, et notamment la panique qui s’est emparée de nombreux pays. Selon lui, si la mortalité importante du virus n’est pas contestable, le monde est tout de même influencé dans ses agissements par de vieilles épidémies, et notamment celle de la grippe espagnole.

« Les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. La grippe espagnole c’est le grand-guignol qui sert à faire peur aux gens. », affirme-t-il fermement. « 97 % des gens qui sont morts de la grippe espagnole sont morts de surinfections bactériennes. Aujourd’hui on a des antibiotiques pour ça. »

Didier Raoult évoque le cas des chiffres chinois

Depuis l’apparition du coronavirus en Chine, de nombreux observateurs et experts pointent du doigt les chiffres officiels annoncés par le pays, notamment en ce qui concerne le nombre de décès, jugé bien insuffisant en comparaison du reste du monde. À ce sujet, le professeur Raoult a également son avis, et il n’y va pas par le dos de la cuillère.

Le scientifique ne croit pas que les Chinois ont menti sur leur taux de mortalité.

Néanmoins, il ne ferme pas complètement la porte à cette idée, même si d’après lui, les Français auraient tout autant menti…

Voilà donc une déclaration qui risque de ne pas faire plaisir à son nouvel ami, Emmanuel Macron, que l’on dit particulièrement admiratif des travaux du professeur Raoult.