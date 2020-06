Allocution du président : Emmanuel Macron va-t-il annoncer de nouvelles mesures contre le coronavirus ce soir ?

Emmanuel Macron : son engagement auprès des français pris devant eux qu’il veut tenir coûte que coûte

Lors de sa dernière allocution à tous les français, le président de la république avait effectivement annoncé qu’il prendrait à nouveau la parole entre le second tour des municipales et le 14 juillet prochain. Alors que ce second tour devrait se dérouler à priori le 28 juin prochain, on peut dire qu’Emmanuel Macron prend donc de l’avance en prenant la parole plus tôt que prévu sur le sujet. Il faut dire que les derniers chiffres concernant les cas de COVID19 sont plutôt rassurants, tout comme le nombre de morts qui a très fortement diminué en quelques semaines.

C’est donc ce soir, à 20 heures, que l’on devrait retrouver le président de la république prendre la parole une nouvelle fois sur toutes les grandes chaînes de télévision et d’information française. Mais alors que certains sont très impatients de revoir la président de la république, d’autres ont quant à eux beaucoup de suspicions quant à sa prise de parole et ne sont pas du tout rassurés par tout ce qu’il pourrait bien annoncer !

En effet, les français attendent des actions et des prises de paroles fortes de la part du président Emmanuel Macron lorsque ce dernier prend la parole devant tous les français comme il s’apprête à le faire. On imagine donc que s’il souhaite prendre de l’avance sur son calendrier présidentiel, ce n’est certainement pas que pour se féliciter des bons chiffres concernant le déconfinement des français. En cette fin de week-end printanier, il devrait donc faire des annonces chocs sur ce qu’il avait appelé des propositions “dans un esprit national”. A travers sa prise de parole, Emmanuel Macron souhaite-il uniquement montrer son engagement auprès des français ou a-t-il de véritables annonces à faire ?

Concernant l’engagement qu’il avait pris, on peut dire que celui-ci sera donc tenu, mais concernant les annonces, c’est là tout le mystère que les français ne peuvent pour le moment pas résoudre à ce jour…

Emmanuel Macron : quels sujets pourrait-il aborder ce soir dans son allocution de 20h devant toute la France ?

Les sujets que pourraient aborder Emmanuel Macron sont nombreux et inquiètent les français. Tout d’abord, on se doute bien que le président de la république devrait donner des nouvelles concernant la crise sanitaire du coronavirus, mais rien ne nous dit que cela sera le sujet principal de son allocution. Il pourrait effectivement préciser de nouvelles mesures qui seront prises à cause de la pandémie, ou alors l’annulation de certaines mesures comme le port du masque ou l’annulation de la distanciation sociale, bien que peu de français y croient. Mais parmi les autres sujets, il pourrait également reparler du second tour des élections municipales qui devraient normalement se dérouler le 28 juin prochain.

En effet, alors qu’il avait annoncé prendre la parole entre le second tour des municipales et le 14 juillet, est-ce que cela signifie que son allocution de ce soir n’est pas celle qu’il avait initialement prévue et qu’il reprendra la parole avant le 14 juillet ? Personne n’est en mesure de l’affirmer à ce jour, et si c’est bien le cas alors on imagine bien que le président de la république devrait faire des annonces chocs. Concernant les élections municipales, on imagine qu’il pourrait les confirmer et rassurer les français en les invitant à se rendre dans les urnes pour ce second tour.

Car en effet, les chiffres des élections municipales pour le premier tour étaient au plus bas et on parlait encore une fois d’un taux d’abstention record dans le pays, ce qui n’est certainement pas en faveur d’Emmanuel Macron. En effet, une partie de son électorat LREM n’avait pas souhaité se déplacer aux urnes à cause de la crise sanitaire du coronavirus, mais qu’en sera-t-il cette fois ? Nous devrions bientôt avoir la réponse dans les prochaines heures…