Allocution du président : quels sont les sujets abordés par Emmanuel Macron ce soir ?

Un bilan sur le coronavirus

Le premier sujet que pourrait aborder Emmanuel Macron ce soir à 20 heures, c’est tout d’abord le bilan du coronavirus. En effet, la phase 2 du déconfinement est désormais bien entamée et le chef de l’état pourrait revenir vers les français avec de nouveaux chiffres, que l’on espère bien évidemment être les plus rassurants ! Depuis sa dernière prise de parole il y a 2 mois maintenant, de nombreuses évolutions se sont produites, et il devrait revenir sur ces dernières. Mais comme à son habitude, il devrait également évoquer tout ce qui n’a pas fonctionné durant ces derniers mois, comme il l’a fait par le passé.

Des précisions sur la phase 3 du déconfinement

Mais bien au delà du bilan que devrait dresser Emmanuel Macron ce soir devant tous les français, il devrait également prendre la parole sur la phase 3 du déconfinement, qui devrait avoir lieu le 22 juin prochain, soit dans une semaine. Les détails devraient en effet être annoncés par le chef de l’Etat, qui a selon un conseiller ministériel proche de BFM, préparé son discours.

Au sujet de la phase 3 du déconfinement, Emmanuel Macron devrait adopter un ton « positif » pour la suite des évènements, mais à la fois « grave » pour l’économie française qui souffre également de la crise sanitaire du coronavirus. La phase 3 du déconfinement devrait donc constituer une partie majeure du discours d’Emmanuel Macron, où il devrait parler de la réouverture complète des restaurants en France, mais également de l’école avec les vacances scolaires et la rentrée, et enfin de la réouverture des frontières françaises. Bien que peu d’informations aient filtrées sur l’allocution du président de ce soir, celui-ci devrait insister sur les aides qui seront faites par l’etat pour relancer l’économie française, avec notamment un plan d’aide par filière ou encore le détail de la mobilisation conjointe avec l’Allemagne pour bâtir une stratégie européenne.

Le second tour des élections municipales

Le chef de l’état Emmanuel Macron devrait également revenir sur le second tour des élections municipales qui avait été suspendu il y a quelques mois, suite à la crise sanitaire du coronavirus. En effet, ce second tour devrait avoir lieu le 28 juin prochain dans les villes de France où le maire n’a pas été élu au premier tour. Cela va-t-il se confirmer ce soir ? On devrait avoir la réponse d’Emmanuel Macron dans les prochaines, qui devrait mobiliser tous les français pour aller voter, car on peut rappeler que le taux d’abstention du premier retour battait encore une fois des records !

Une démission pour se faire réélire par les français ?

Dans les coulisses de l’Elysée, on évoque également cette fameuse démission qu’Emmanuel Macron aurait évoqué il y a une quinzaine de jours lors d’une réunion à Londres en visioconférences, bien que l’information relayée par Le Figaro hier ait été démentie.

Cela lui permettrait de relancer des élections anticipées où il serait presque sûr de gagner face à ces adversaires, qui pour certains sont au plus mal. Une situation qui pourrait profiter à Emmanuel Macron, car en effet ses dernières mesures ont été très contestées et cela lui permettrait de revenir en position de force pour relancer le sujet sur les retraites notamment.

Des changements dans le gouvernement ?

Alors qu’il y a quelques semaines à peine, on disait en coulisses que les derniers jours d’Edouard Philippe étaient comptés, est-ce finalement vraiment le cas ? Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir un changement de premier ministre comme le pensent certains, ou un remaniement ministériel complet qui serait alors beaucoup plus large. Mais certains ont également évoqué une dissolution de l’assemblée nationale…

Une réaction sur les violences policières ?

Alors que les manifestations contre les violences policières se multiplient dans le monde, Emmanuel Macron pourrait également évoquer cela dans son allocution de ce soir, en revenant notamment sur les affaires de George Floyd et d’Adama Traoré en France.

Ce lundi, il avait en effet demandé à son gouvernement d’accélérer sur la « déontologie de la police » en France.