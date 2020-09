Valérie Bègue a trouvé l’amour ! Découvrez son chéri Georges Yates grâce à cette photo Instagram !

Vous avez bien sûr pu découvrir Valérie Bègue aux bras du célèbre nageur, mais le couple a décidé de prendre des chemins différents. La jeune femme a toutefois trouvé le nouvel homme de sa vie et il se prénomme Georges Yates. Le public ne le connaît pas forcément, il est un employé de la société WeWork. Cette dernière est dans l’air du temps puisqu’elle propose des bureaux pour le co-working, cela est notamment parfait pour les indépendants. Il y a toutefois une question que certains fans peuvent se poser : depuis quand Valérie Bègue a-t-elle trouvé l’amour ?

Une présentation tout en douceur sur Instagram

Il est difficile de connaître une date précise puisque Valérie Bègue ne s’est pas confiée au sujet de cette nouvelle relation amoureuse. Il faudra alors attendre quelques déclarations de sa part pour savoir si les deux tourtereaux sont ensemble depuis quelques semaines ou mois. Toutefois, il y a des rumeurs qui ne cessent de circuler et Valérie Bègue aurait croisé la route de Georges Yates au cours de l’été et, depuis, les deux amoureux ne pourraient plus se quitter.

Si vous suivez Valérie Bègue via les réseaux sociaux, vous avez sans doute pu découvrir un premier cliché sur son compte .

. Elle adressait un bisou sur la joue à Georges Yates, mais désormais, leur amour semble se concrétiser au vu du dernier cliché.

Grâce à ses stories, vous pourrez aussi en apprendre un peu plus sur son quotidien, Valérie Bègue s’apprête à réaliser son dernier jour de tournage.

La jeune femme propose aussi des photos idylliques dans des paysages dignes d’une carte postale. C’est toutefois la dernière qui attire grandement les fans puisque vous pouvez faire la connaissance de Georges Yates.

Georges Yates est directeur des relations stratégiques

Il avait réalisé une interview il y a deux ans notamment pour le site Immobilier Cbre. Cela vous permettra notamment de découvrir son visage ainsi que sa vision de la situation par rapport à la transformation numérique. Il est donc le directeur des relations stratégiques dans cette entreprise spécialisée dans le co-working. Ce dernier consiste à proposer à des travailleurs indépendants des bureaux. Ils ont ainsi tous les avantages d’un travail en entreprise sans les contraintes puisqu’ils n’ont pas un contrat avec cette société.

Ils ont généralement tout à leur disposition pour travailler dans les meilleures conditions et les bureaux sont loués à la carte, dans la plupart des cas à la journée. Avec le télétravail et l’essor de ce secteur, le co-working connaît un franc succès en France.