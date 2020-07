Jean-Luc Reichmann : Nagui et Valérie Bègue ne pouvaient pas rivaliser !

En France, certains présentateurs ont largement cité comme Jean-Pierre Pernaut ou encore Jean-Luc Reichmann et même Cyril Hanouna. Ce sont des pointures dans le monde des médias et les audiences sont souvent très importantes. Pourtant, les 12 Coups de midi sont diffusés tout au long de la semaine et de janvier à décembre, mais les résultats sont toujours ceux escomptés. Lors de la sortie du confinement, les fans étaient à nouveau au rendez-vous, le programme est donc pertinent et il serait forcément dommage de l’arrêter. De plus, il est animé par ce présentateur depuis 10 ans, il a soufflé ses bougies samedi dernier.

Jean-Luc Reichmann a clairement écrasé France 2

Il était clairement difficile de rivaliser face à Jean-Luc Reichmann qui avait préparé le terrain depuis une semaine. En effet, les plus grands maîtres ont eu l’occasion de s’affronter pour la grande finale du 4 juillet dernier. Les téléspectateurs ont eu la possibilité de retrouver Paul ou encore Éric qui a été éliminé il y a quelques semaines par un certain Colas lui aussi remercié. Ce prime du samedi soir avait en face plusieurs programmes qui n’ont pas eu les moyens de rivaliser.

Sur Arte, Japon, aux racines du soleil s’est offert 4.5 % des parts de marché .

. Pour Pop Show présenta par Nagui et Valérie Bègue, c’est un petit 7.5 % qui a été réalisé, un score assez faible pour France 2.

Scènes de ménage est toujours une valeur sûre avec notamment 8.9 % des parts de marché.

France 3 a pu tenir un peu tête aux 12 Coups de midi avec Mongeville qui réalise 20.2 % des parts de marché.

Le combat des maîtres s’offre un très beau score

Bien sûr, Jean-Luc Reichmann n’a pas hésité à partager la nouvelle sur son compte Instagram et il a rapidement été félicité par toutes les personnes qui peuvent le suivre au quotidien. En effet, près de 4,298 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous ce samedi soir pour une part de marché de 24.7 %, c’est pratiquement un score multiplié par plus de 3 pour TF1 par rapport à France. Il a donc souhaité remercier tout le monde et il faut savoir que le programme était sympathique, le présentateur était fidèle à lui-même. En effet, l’émission était sympathique, les questions réjouissantes et les candidats très enthousiasmants.

Il est toujours plaisant de revoir Paul dans les 12 Coups de midi qui avait notamment été éliminé par Éric. Il faut savoir que le duo a une connaissance générale extraordinaire et ils ont parfois des réponses qu’il est difficile de mémoriser. Le prime des 10 ans est donc une grande réussite comme tous les rendez-vous de ce genre avec Jean-Luc Reichmann qui vous propose de le suivre tous les jours à midi.