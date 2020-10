TPMP : Gros bad buzz pour Cyril Hanouna avec une séquence jugée honteuse par les internautes !

View this post on Instagram

Didier Raoult parece que saiu de um filme de aventura e ele leva jeito para ser herói. Infectologista brilhante, professor e diretor do hospital em Marseille, no sul da França, entre colegas é chamado de général Cloroquine. Foi dele a iniciativa de misturar l'hydroxychloroquine com azithromycine no combate ao Covid19 e divulgou recentemente que dentre 80 doentes que usaram o medicamento, 78 foram curados, 1 continua internado e 1 faleceu. Em tempos atuais é uma noticia incrível e deveria ser celebrada mas como todo herói ele possui inimigos, e eles foram rápidos em "denunciar" a falta de metodologia e precocidade no anúncio dos resultados. Doutor Raoult é conhecido por detestar a tecnocracia/burocracia do sistema e em "tempos de guerra" como os atuais, cada minuto pode salvar vidas e por isso ele não hesitou em fazer as coisas ao seu modo. Os resultados falam por si e todo o país está apoiando sua iniciativa, exceto os tecnocratas, inclusive a OMS que o acusam de não ter respeitado as regras de pesquisa. E vocês, apoiam o Doutor Raoult? #didierraoult #drraoultvanoussauver