Tom Cruise saute dans le vide, l’incroyable scène de Mission Impossible 7

Si certaines stars ne souhaitent pas réaliser des cascades, ce n’est pas le cas de Tom Cruise qui prend tous les risques. Dans cette saga, il a souvent tenu à réaliser lui-même toutes les acrobaties et les images du tournage sont dans la plupart des cas impressionnantes. Il est alors fidèle à sa réputation et il a donc été au coeur de cette nouvelle vidéo qui fait toutefois froid dans le dos. Difficile de se lancer comme l’acteur dans le vide alors que vous êtes aux commandes d’une moto.

Tom Cruise, la cascade d’Ethan Hunt

Généralement, les adeptes de ces productions peuvent se réjouir avec James Bond et Mission Impossible. Ce sont des sagas qui ont traversé les années sans prendre finalement des rides et elles sont portées par des acteurs emblématiques. Tom Cruise reprend à nouveau son rôle d’Ethan Hunt dans ce septième volet et les cascades seront forcément au rendez-vous. Celle-ci a toutefois coûté près de 2.5 millions de dollars, ce qui n’est pas rien.

L'assureur de Tom Cruise en ce moment… pic.twitter.com/O7rBVgSG4G — Philouwer (@philouwer) September 7, 2020

Le plan est simple, Tom Cruise se retrouve sur un pont aux commandes d’une moto et il s’élance sur un tremplin .

. Vous pensez qu’il va retomber sur une planche ou un terrain vague, mais la réalité est bien différente et encore plus glaciale.

L’acteur lâche la moto et il se retrouve en chute libre alors qu’il débloque son parachute.

Ce sont alors des sueurs assez extrêmes que l’acteur peut s’offrir sur le tournage, mais ce ne fut pas la seule cascade qui a rythmé la saga.

Après s'être accroché à un avion, être monté sur le Burj Khalifa, avoir retenu sa respiration sous l'eau 9 minutes, Tom Cruise se jette d'une falaise en moto avec un parachute sur le tournage du prochain Mission : Impossible 😱 pic.twitter.com/bpapE4ZZet — We Love Cinema (@welovecinemafr) September 7, 2020

Généralement, pratiquement toutes les cascades sont réalisées par l’acteur, sauf en cas de force majeure. La plus marquante reste celle de Fallout puisqu’il avait dû sauter d’un avion alors qu’il se trouvait à 7500 mètres d’altitude. Certains avaient pensé qu’il s’agissait d’une doublure, voire d’une fausse scène, mais Ethan Hunt alias Tom Cruise avait réellement sauté. Il faudra toutefois attendre pour découvrir les péripéties de l’acteur dans ce nouveau volet.

Mission Impossible 7, un tournage interrompu par le coronavirus

Comme ce fut le cas pour de nombreuses productions, le coronavirus a fait des siennes en perturbant forcément les tournages. Si certains ont été annulés comme ce fut le cas pour une série chez Netflix, d’autres ont été reportés. Dernièrement, c’est la production de The Batman qui se retrouve dans une phase assez complexe, Robert Pattinson a été déclaré positif au coronavirus. Le tournage a donc été mis de côté puisqu’il est à l’isolement. En ce qui concerne le septième volet de Mission Impossible, il est toujours en cours de tournage deux ans après la sortie de Fallout.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

Lors du précédent épisode, la production avait aussi été contrainte de reporter le tournage puisque Tom Cruise avait été blessé à la cheville à cause de ces fameuses cascades. Il devait alors sauter entre les deux immeubles et la chute n’avait pas été celle escomptée. Au début de l’année, Mission Impossible 7 a été mis de côté, mais le tournage a pu reprendre et les scènes seront enregistrées pendant plusieurs mois. En effet, l’équipe sera sur le plateau jusqu’au printemps prochain. Par contre, il faudra être très patient, car le nouveau volet ne devrait pas être dévoilé avant 2021 et Tom Cruise aurait même accepté de participer à une autre suite qui sortirait en 2022, soit un an après le 7e épisode.