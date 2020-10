The Voice Kids du haut de ses 10 ans, un jeune garçon lance un appel à Emmanuel Macron pour les personnes dans le besoin !

Si Patrick Fiori a pu constater quelques faiblesses au niveau de l’interprétation de Tous les cris, les SOS, les coachs ont tout de même apprécié sa prestation. Le petit garçon est âgé de 10 ans et il se prénomme Arnaud. À la fin de la prestation, il a décidé de prendre la parole pour évoquer la gestion d’Emmanuel Macron. Il s’adresse alors directement au président de la République notamment pour l’inviter à faire quelque chose afin de soigner la France qui va mal. Le message a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Certains ont pu le féliciter et d’autres ont taclé ce choix en révélant que les parents avaient peut-être orienté son discours.

Quel est le message du candidat de The Voice Kids ?

Il a donc commencé son message en voulant passer un message au président de la République. Sur le plateau de The Voice Kids, il ne parle pas du monde musical, mais d’une aide à apporter à toutes les personnes qui sont dans la rue et le métro. Il espère que le chef de l’État pourra donc s’occuper de tous les Français qui n’ont pas les moyens de se réchauffer ou de dormir dans un lieu convenable. Arnaud âgé de 10 ans qui a chamboulé le programme, voudrait qu’il tente de trouver des solutions pour les soutenir.

Un chanteur de « The Voice Kids » interpelle Macron sur les sans-abris https://t.co/YXQYwSCjBb — 20 Minutes (@20Minutes) September 13, 2020

Le message d’Arnaud n’a peut-être pas intégré le bureau d’Emmanuel Macron, mais il se propage sur les réseaux sociaux .

. Trois jurés ont été convaincus par sa prestation, Patrick Fiori, Soprano et Kendji.

Le petit garçon de 10 ans peut donc continuer cette aventure puisqu’il est désormais dans l’équipe de Soprano.

Utilisera-t-il à nouveau sa position au sein de The Voice Kids afin d’interpeller le président de la République ?

Il n’y avait toutefois pas un réel suspense concernant son choix pour l’équipe puisqu’il est fan de Soprano, il n’a donc pas hésité à rejoindre sa team pour les prochains épisodes.

"Tous les cris les S.O.S" Une pensée pour Grégory Lemarchal qu’il avait chanté à la Star Academy. 🙏🏻❤️ #TheVoiceKids pic.twitter.com/OlBeRzLBUE — ТHOMΛS ! 👻 (@SuperThomasOFF) September 12, 2020

Une saison riche en émotions

Depuis le début de The Voice Kids, de nombreux talents ont eu l’occasion de se dévoiler dans cette émission. Arnaud a donc pu briller grâce à son message, mais d’autres ont su mettre leur voix en avant et ils ont pu impressionner à la fois le jury et les internautes. L’un des participants a même décidé de rendre un hommage à Grégory Lemarchal. Maxence a également pu crever votre écran avec sa voix assez incroyable. Les coachs pensaient clairement qu’il s’agissait d’une fille et ils ont été choqués de découvrir que l’interprète était un garçon. Des participants à The Voice Kids montrent parfois une maturité impressionnante pour leur voix et il est difficile de ne pas être sous le charme.

#jenifer : "c'est de l'anglais"

Mais qu'elle est nulle cette Jenifer !! aucune oreille !

confondre de l'anglais avec une langue asiatique….incroyable !!!#theVoice #theVoiceKids pic.twitter.com/ZfvPUgo8N1 — Pierre REMY (@pierre80remy) September 12, 2020

Maxence âgé de 14 ans a donc obtenu un ticket pour les battle au même titre qu’Arnaud qui sera lui aussi au rendez-vous. Pour le premier, cela faisait près de 5 ans qu’il attendait cette arrivée dans The Voice Kids. Les battles s’annoncent très complexes puisque les coachs ont eu l’occasion de rassembler de nombreux talents. Certains sur les réseaux sociaux estiment que les chanteurs ont beaucoup plus de talent et d’intérêt à apporter que les adultes. En effet, la version Kids semble rassembler tous les suffrages, ce qui n’est plus forcément le cas pour The Voice traditionnel.