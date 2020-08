The Voice Kids: Kendji Girac fait un joli clin d’oeil à Jenifer sur le tournage !

La nouvelle saison de The Voice Kids va arriver le 22 août prochain sur TF1. Pour la saison 7, les téléspectateurs retrouveront Jenifer, Soprano et Patrick Fiori. Puis, l’émission va accueillir un petit nouveau puisque Kendji Girac va devenir coach. Le chanteur va prendre la place d’Amel Bent.

Kendji Girac connaît très bien l’émission puisqu’il a remporté la saison 3 de The Voice en 2014. Depuis, le chanteur a fait du chemin et a sorti trois albums ainsi qu’un nouveau titre qui se nomme Habibi. Comme pour les saisons précédentes, The Voice Kids commencera avec les battles et Kendji s’est plutôt bien amusé sur le tournage de l’émission.

Kenji Girac se sent prêt !

Kendji Girac va faire ses premiers pas dans The Voice Kids et le chanteur se réjouit de pouvoir participer à cette nouvelle saison. En effet, la production lui avait proposé plusieurs fois de s’assoir dans les fauteuils rouges mais il avait un emploi du temps trop chargé. « J’ai refusé pendant deux ans consécutifs l’invitation de TF1 » a t-il avoué dans Télé 7 jours.

En plus, avant d’endosser le rôle de coach dans The Voice Kids, Kendji Girac souhaitait prendre en maturité et en expérience. « J’avais besoin de vivre des choses, de monter sur scène, de faire de la musique… pour pouvoir partager ces expériences avec les enfants, trouver les bons arguments et les conseils qui les aideront à grandir dans le chant » a t-il dit pour le média.

Kenji Girac prend sa revanche sur Jenifer !

Maintenant, Kendji Girac est prêt à coacher les enfants et à les mener jusqu’à la finale. Le chanteur s’est plutôt bien amusé sur le tournage de l’émission et cela l’a même rendu quelque peu nostalgique. Il s’est souvenu de l’époque où il avait interprété Bella de Maître Gims lors de son audition à l’aveugle. « C’était la première fois que je montais sur scène. Et Jenifer qui ne s’était pas retournée… » a t-il dit avec regret.

À l’époque, Mika avait été le seul coach de The Voice à se retourner et à le choisir dans son équipe. Kendji Girac avait été déçu de ne pas avoir réussi à attirer l’attention de Jenifer. Ainsi, sur le tournage de The Voice Kids, il a tenu à refaire sa prestation devant l’interprète de « Au Soleil ». Une façon pour lui de prendre sa revanche ! « J’ai demandé à refaire ma prestation devant elle lors des tournages de The Voice Kids. Et là, elle s’est retournée ! La boucle est bouclée ! »

Kendji Girac a beaucoup appris depuis sa victoire dans The Voice et il fait partie des chanteurs tendances. Ainsi, il ne cache pas sa fierté de pouvoir s’assoir sur le fauteuil rouge et de devenir l’égal de Jenifer. « On a discuté sur le plateau tous les deux, de cette époque. Je lui ai dit : ‘Tu vois Jenifer, tu ne t’es pas retournée sur moi. Malgré tout, je me retrouve à côté de toi aujourd’hui…‘ » a t-il confié à Télé 7 Jours.

The Voice Kids perturbé par le Covid-19 ?

La nouvelle saison de The Voice Kids promet de nombreux rebondissement et l’ambiance sera bon enfant entre les coachs. Pourtant, comme pour la saison passée de The Voice, la version junior pourrait rencontrer quelques soucis.

À cause du coronavirus, il se pourrait que la finale soit perturbée. TF1 va devoir respecter toute les règles sanitaires. Comme pour la version adulte, la finale pourrait donc se faire sans public. « Il est encore trop tôt pour avoir une visibilité » a confié TF1 à Télé Star.