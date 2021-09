Sylvie Vartan et Tony Scotti : Le couple s’affiche très élégant et rempli d’amour lors du Festival de Deauville !

Le dimanche 12 septembre dernier, Sylvie Vartan et Tony Scotti avaient répondu présents à la cérémonie de clôture du Festival de Deauville. Juste avant de prendre part à la première du film ‘’Les Choses humaines’’, le couple a souhaité prendre une belle pose. Un beau cliché qui n’a pas manqué d’attirer l’attention. On vous en dit plus dans la suite.

Un couple beau à voir

Le dimanche 12 septembre marquait la fin du Festival de Deauville. Cette 47e édition a été marquée par la présence de Sylvie Vartan et Tony Scotti son mari. Le couple a foulé le tapis rouge. Par la suite, ils assisteront au film d’Yvan Attal, ‘’Les Choses humaines’’. D’ailleurs, Yvan n’a pas manqué de se déplacer en famille pour signer sa présence.

C’est dans des tenues assorties que le couple a pris une pose devant les photographes de l’événement. On y voit les deux amoureux dans un ensemble élégant de smoking noir et blanc. Sylvie Vartan dans ses lunettes de soleil n’a pas hésité à faire un geste de salutations aux différents objectifs pointés en sa direction.

Sylvie et Tony, une histoire qui date de bien longtemps

Mariée premièrement à Johnny Hallyday entre 1965 et 1980, Sylvie Vartan a épousé Tony Scotti en 1984. Acteur, chanteur et producteur américain, l’homme a épousé sa chère épouse trois ans après leur rencontre. Malgré que ce dernier était marié à l’époque, l’histoire d’amour au sein des deux célébrités ne s’est pas estompée.

Tony Scotti ne s’est pas directement tourné vers la production des films et chansons. L’homme a d’abord marqué sa présence dans les plateaux de tournage. Il a ainsi participé au film ‘’La Vallée des poupées’’ avec Sharon Tate. Avec ses frères, Tony fonde une maison de disques qui par la suite, connaîtra un succès vif grâce à l’empreinte d’artistes tels que James Brown.

Le coup de foudre parfait

Il y a quelques années, Sylvie Vartan s’était confiée à ‘’Gala’’. Dans son entretien, elle affirme que sa rencontre avec son époux actuel était un coup de foudre auquel elle-même n’y croyait pas. « C’était à Tokyo, au Japon, lors d’un festival musical. Honnêtement, j’ai eu un coup de foudre. Je n’y croyais pas moi-même », avait-elle laissé entendre.

Toutefois, Sylvie Vartan est de nature très discrète. L’épouse de Tony Scotti ne partage que très rarement des photos de son couple. Néanmoins, on l’a vu faire une petite exception en août dernier où le cliché d’un déjeuner avait été mis en ligne. À la suite d’une relation remplie de haut et de bas avec le célèbre Johnny Hallyday, Sylvie est totalement emballée par Tony. « C’est le bon », avait-elle assuré la première fois qu’elle l’avait rencontrée.

L’image d’une personne droite, honnête, remplie d’humour et témoignant d’une immense bienveillance envers les autres n’a pas échappé à l’œil de Sylvie. Dans le but de mieux concrétiser leur amour, Sylvie Vartan et Tony Scotti ont opté pour l’adoption d’une fille en 1997. Il s’agit de Darina Scotti-Vartan qui est donc devenue la petite sœur de David Hallyday.