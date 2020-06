Stéphane Plaza (Chasseurs d’Appart) dégoûte les internautes au bord de vomir à cause de cette photo !

View this post on Instagram

Hier j'ai organisé une réunion à mon agence. On réunit souvent les gens pour faire des reproches, moi j'ai décidé de réunir mon équipe pour les remercier. C'est important de se rassembler pour dire merci, féliciter des bons résultats et récompenser pour ces années de travail acharné et de fidélité. Encourager ses troupes quand on passe la plupart de son temps à se battre pour une société c'est nécessaire pour le cœur et pour la suite. « Pour ce qui est de l'avenir il ne suffit pas de le prévoir mais de le rendre possible » – Le petit prince