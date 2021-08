Roméo Elvis marié : le frère d’Angèle et Léna Simonne se sont dit OUI dans une discrétion absolue… C’est étonnant !

Afficher tout l’amour qu’on ressent à sa compagne en public est chose courante chez de nombreuses célébrités. Cependant, rares sont celles qui optent pour la célébration des meilleurs moments de leur vie dans une intimité sans pareil. C’est le cas de Roméo Elvis qui a officiellement pris Léna Simonne sa chérie pour épouse le dimanche 22 août dernier. On vous en dit plus dans la suite.

Quand on s’aime, on est prêt à aller le plus loin possible

Roméo Elvis et Léna Simonne vivent des années d’amour devant le grand public. Pour ceux ou celles qui pensaient que le couple n’ambitionne pas de plus grands projets, détrompez-vous. En effet, les deux tourtereaux se sont passé l’anneau sans faire de tapage au cours d’un mariage déroulé le dimanche 22 août dernier. Plusieurs ont partagé ce moment riche en amour et en bonheur des jeunes mariés sur les réseaux sociaux. Les préparatifs de la cérémonie ont également fuité sur internet.

La célébration a eu lieu dans une ambiance ensoleillée et champêtre, regroupant les amis du couple ainsi que leur famille. Sur les vidéos publiées par plusieurs invités, on y retrouve le rappeur s’avançant en plein milieu de la foule. Ce dernier était porté par le bras de sa mère. Le tendre regard de sa sœur Angèle ainsi que de son père n’a pas échappé à la caméra.

Au rang de maître de cérémonie, on retrouve le rappeur Robin Conrad alias Loxley. Celui-ci s’est assuré de passer le micro aux nouveaux époux lors de l’échange de leurs consentements. Sur la story partagée par Loxley, on le voit ironiser par ‘’MC, plus que jamais’’. Cette fois, le rappeur a eu à organiser un duo et non une bagarre.

Une union qui vient une année après des accusations d’agressions sexuelles !

La réaction des jeunes mariés n’est venue que des heures après celles de leurs invités. L’occasion enfin pour eux d’officialiser leur union. C’est ainsi que Léna Simonne a diffusé une vidéo dans laquelle on la voit dire ‘’OUI’’ à son nouvel époux. Les applaudissements et acclamations des invités n’ont fait que ravir la belle dame lors de son expression.

Certes, la mariée est aperçue uniquement de dos, mais on pouvait voir toute l’émotion qui se reflétait sur le visage de Roméo. La joie d’épouser celle avec qui il partage sa vie depuis près de six années était immense. Cette émotion débordait des yeux de Roméo Elvis ainsi que de tout son être. La suite sera encore plus romantique lorsqu’il prit sa bien-aimée dans ses bras et la serra contre lui avec confiance.

Ce mariage est survenu une année à la suite de certaines accusations d’agressions sexuelles contre le rappeur. Les faits ont d’ailleurs été reconnus par ce dernier. À la suite de cette période difficile, beaucoup ont cru à une rupture qui pourrait mettre un terme à sa vie amoureuse. Léna Simonne ne s’est pas fait prier pour vite démentir ces suppositions. Un monde qui paraissait leur échapper leur appartient désormais.