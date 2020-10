Renaud : Qui est donc Dominique Quilichini la mère de sa fille Lolita ?

En effet, hormis Romane Serda, avec laquelle il a eu un petit garçon, Renaud a aussi vécu une belle histoire d’amour avec Dominique Quilichini, qui n’est ni plus ni moins que la mère de sa fille.

Bien que Lolita soit aujourd’hui adulte, avec en prime une carrière accomplie d’artiste dans le dessin, le chanteur restera toujours lié à la maman de sa fille. Après leur séparation, les deux ex-amoureux sont effectivement restés très proches, pour le plus grand bonheur de leur progéniture, même si les choses n’ont pas toujours été faciles, en raison de l’addiction de Renaud à l’alcool.

Renaud et Dominique Quilichini, retour sur leur superbe histoire d’amour

Tout a commencé dans le courant des années 70, puisque c’est à cette époque que Renaud et Dominique Quilichini se rencontrent. En effet, le chanteur se produisait tous les soirs au théâtre des Blancs Manteaux, et la jeune femme s’y rendait régulièrement. Malheureusement, cette dernière n’était pas libre, puisqu’elle était mariée à l’acteur Gérard Lanvin. Cela ne l’arrêtera pas pour autant, puisque la passion entre les deux jeunes gens sera plus forte que tout, au point qu’ils commenceront une liaison adultérine. Toutefois, au bout de quelque temps, Dominique Quilichini choisit tout de même de quitter l’acteur, afin de vivre son amour avec Renaud.

C’est au début des années 80 que les deux tourtereaux se marient et donnent naissance à leur fille, Lolita. Hélas, même durant ces années-là, Renaud était déjà addict à l’alcool, qui avait de plus un bien mauvais effet sur lui. Alors qu’il est devenu paranoïaque à l’extrême, la femme de sa vie ne supporte plus cette situation, et décide de le quitter après 25 ans d’amour, en 1999.

Malgré ce divorce, la mère de Lolita reste très attachée au chanteur et ne le lâchera jamais durant les décennies qui suivront. Tous deux sont effectivement restés très amis, et pas uniquement pour les besoins de leur fille. Face au problème d’alcoolisme de Renaud, Dominique Quilichini s’était même confiée aux journalistes dans un documentaire diffusé sur M6. À l’époque, elle expliquait que la rupture n’avait pas eu raison de leur complicité, et qu’elle avait continué à prendre soin de lui. Des propos confirmés par Renaud dans son autobiographie, où de parlait également de sa première femme avec beaucoup de tendresse.

« L’autre jour, comme Dominique me redisait combien elle était heureuse de me réentendre chanter, de me revoir bien vivant, je l’ai soudainement interrompue pour lui demander si elle ne voulait pas, de nouveau, être ma femme. Elle a eu un instant de stupeur, et puis elle a éclaté de rire : ‘Est-ce que toutes ces années, je ne suis pas restée un peu ta femme ?’ », raconte le chanteur.

La fille de Renaud, Lolita, a soutenu son père pendant le confinement

En mars dernier, la France entamait deux mois de confinement, au cours duquel de nombreuses célébrités ont décidé de rester en contact avec leurs fans grâce aux réseaux sociaux. Alors que Renaud ne semble pas être un adepte de Twitter, Facebook ou même Instagram, c’est sa fille, Lolita Séchan, qui s’est empressée de donner de ses nouvelles à tous ses admirateurs.

En effet, alors que le chanteur de 68 ans affirme qu’il ne boit plus une goutte d’alcool, sa fille s’est assurée de sa bonne santé durant chaque semaine du confinement.

À cette occasion, elle a souhaité rappeler à tous que son père allait très bien, qu’il ne fallait pas s’en faire pour lui, et qu’il était bien à l’abri dans la maison de son enfance, en pleine nature.

Avec humour, Lolita n’a pas manqué de préciser que Renaud « se faisait chier comme un rat mort », selon ses propres termes.

En réponse, cette dernière lui a soutenu qu’il ferait mieux de bosser un peu, en créant pourquoi pas un nouvel album peut-être ? Alors que le public ne sait pas encore si ce dernier suivra les conseils de sa fille, beaucoup aimeraient le voir revenir avec une chanson forte, qui serait pourquoi pas liée au personnel soignant. En effet, Renaud a l’habitude de rendre hommage en chanson à de grands événements, que ce soit « Manhattan Kaboul » en 2001, suite aux attaques du World Trade Center, ou même « J’ai embrassé un flic » en 2016, après les attaques terroristes du Bataclan.