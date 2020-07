Qui est Léa Djadja ? Photos et vidéos ! Age / Taille Etc … !

Très inspirées, ces dernières ont souvent donnés lieu à de superbes vidéos. Ce succès, il le doit à son talent mais aussi à tous ses collaborateurs.

Présidée par Léa Djadja, sa direction artistique assure un excellent travail dans la réalisation de ses clips. Toutefois Léa n’est pas seulement une collaboratrice de Black M., elle est également une mère de famille et une femme talentueuse qui force l’admiration.

Nous vous faisons ici un zoom sur cette femme très discrète.

L’amoureuse du maquillage

Jeune diplômée en langue anglaise et littérature à Kaplan dans l’Université de Chicago, la Parisienne qui habitait le 92ᵉ arrondissement s’est intéressée au maquillage. Elle s’est donc fait former au Make up For Ever Academy de Paris et obtient son diplôme en maquillage professionnel. Léa Djadja commence dès lors en tant que stagiaire sur l’émission Star Academy de TF1.

Cette expérience va lui permettre de faire par la suite des collaborations avec des artistes de renom tels que Shaka Ponk, Rohff, Kezia Jones et la Sexion d’Assaut. Cette dernière collaboration lui a permis de rencontrer Black M. qui deviendra après quelques années l’élu de son cœur. Actuellement maquilleuse professionnelle, Léa Djadja a réussi à susciter l’intérêt de la chaîne M6.

Grâce à sa participation à de nombreux clips et shootings pour la presse ainsi que par des publicités, elle a pu se faire un nom dans le domaine de la beauté. Elle a donc été invitée à participer à une émission qui traite du relooking et qui s’intitule « Incroyables Transformations » sur M6.

Depuis le mois d’avril 2019, elle travaille aux côtés de Frédéric Lange, de Nicolas Waldorf et de Charla Carter pour relooker les acteurs de cette émission télé. Bien avant cette expérience, elle a travaillé le maquillage pendant le tournage de « Polisse« , un film réalisé par Maïwenn le Besco.

Véritablement amoureuse de tout ce qui a trait à la mode et la beauté, elle s’est engagée également aux côtés du magazine ‘ »Public » ou elle joue le rôle de conseillère depuis 2013. Elle a entre autres eu à collaborer avec certains artistes qui ont signé avec la maison de production Sony.

Son histoire d’amour

C’est entre 2008 et 2009 que Léa Djadja a rencontré son homme, celui qui fait vibrer son cœur jusqu’à présent. C’était pendant le tournage du clip vidéo « Wati Bon Son » de la Sexion d’Assaut que le couple s’est connu. Alpha Diallo alias Black M. avait à l’époque 23 ans.

Elle était à ses débuts et dégageait sûrement à l’âge de 20 ans un charme qui n’a pas laissé l’artiste rappeur indifférent. Des balades à Montmartre en passant par la découverte de la capitale, une histoire d’amour a émergé. Elle portera ses fruits quelques années plus tard. Le couple a eu un enfant 3 ans après qu’ils ont surnommé Mowgli Diallo.

L’histoire d’amour s’est donc poursuivie jusqu’à présent. D’ailleurs, l’artiste ne cesse de prouver à la mère de son enfant qu’il l’aime. Il l’a fait dernièrement dans son 3e album intitulé « il était une fois« . Les deux premiers opus, les « Yeux plus gros que le monde » en 2014 et « Éternel insatisfait » en 2016, comportaient aussi des preuves d’affection.

Ces sorties studios ont permis d’apercevoir le couple sur le tapis rouge au cours de la cérémonie du NJR Music Awards. La maquilleuse a donc eu un morceau pour elle dont le titre porte son nom « Léa ». La sortie est prévue pour le 13 septembre. Avec cette chanson, on se rend compte que Léa Djadja occupe une place déterminante dans la vie de Black M. Il a même dit pendant une interview sur Paris Match qu’elle l’aide dans la gestion de sa notoriété et le conseille énormément.

Il est important de notifier que Léa Djadja s’est naturellement chargée de l’apparence de son conjoint quand celui-ci a commencé sa carrière solo. En effet, Black M. n’a pas hésité à confier à sa conjointe son image et son look. Léa étant déjà une professionnelle dans ce domaine, elle était sans doute la mieux placée pour cette tâche.

Son actualité et sa présence sur les réseaux sociaux

Léa Djadja est une femme naturellement discrète, un peu trop il faut le dire. Avec quelques photos publiées de son couple, on a pu constater qu’elle s’est rendue récemment en Guinée, terre ancestrale de son mari. Ils y sont allés pour passer les vacances en compagnie de leur fils, âgé aujourd’hui de 7 ans. Ce séjour a fait un peu la Une des réseaux sociaux dans le pays. Elle garde certaines informations secrètes mais vous pouvez la retrouver sur internet.

Son compte Instagram : @lianeanea qui compte actuellement plus de cent mille abonnés . Vous pouvez également la retrouver sur sa chaîne YouTube qu’elle anime pour donner des conseils sûrs de fitness et de make up.

: qui compte actuellement . Vous pouvez également la retrouver sur sa qu’elle anime pour donner des conseils sûrs de fitness et de make up. Date et lieu de naissance : née à Paris en 1990 .

: née à en . Émissions et séries TV : Incroyables Transformations sur M6, une émission de la chaîne française depuis le mois d’avril 2019.

En conclusion, Léa Djadja est une femme cultivée qui vit de sa passion pour le maquillage et la mode. Bien qu’étant la femme du célèbre chanteur Black M., elle a su conserver son aura pour devenir une femme admirée.

