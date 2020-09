Qui est Tiffany Bonvoisin, le « bon soldat » de Cyril Hanouna ?

Tiffany Bonvoisin est une fidèle amie et alliée de Cyril Hanouna depuis des années. De 2011 à 2013, l’animatrice se tenait aux côtés de la star de Touche pas à mon poste sur la matinale de Virgin Radio. Elle avait été appelée à l’époque pour remplacer une autre grande amie de l’animateur, Enora Malagré. Et cette collaboration a visiblement plu à Cyril Hanouna puisqu’il l’a invité comme chroniqueuse à son émission La Grande Darka, sur C8.

Tiffany Bonvoisin loyale envers Cyril Hanouna depuis des années

Après sa première apparition remarquée dans La Grande Darka, Tiffany Bonvoisin a finalement été appelée pour rejoindre l’équipe de Touche pas à mon poste, l’émission culte de la chaîne. « J’ai été appelée par le producteur de Cyril. Ils savent que je suis un très bon soldat pour Cyril, que je suis loyale depuis des années, je ne l’ai jamais lâché » avait-elle pour l’occasion expliqué à Non Stop People. Et le profil de la jeune semblait plaire aux producteurs : « Ils aiment bien les personnes de radio, car on a le sens du rythme, ce n’est pas de la prétention, mais c’est essentiel dans ce genre d’émission où il faut que ça aille très très vite ».

Sa collaboration avec Cyril Haouna à la radio a pris fin, et la jeune femme s’est faite plus discrète par la suite, bien qu’elle soit devenue animatrice pour la chaine Gulli et actrice pour des web-séries. Sans oublier son poste d’animatrice de la matinale sur M la radio avec David Lantin. Depuis cet été, elle travaille également aux côtés de Vincent Cerutti sur la même chaîne.

Tiffany Bonvoisin : la chouchou des réseaux sociaux

A l’époque de son apparition sur les émissions de C8, les internautes étaient en tout cas conquis par la jeune femme. Les téléspectateurs aiment la nouveauté et Tiffany Bonvoisin avait fait une première impression très bonne. On ne se doute pas qu’elle réussira à les convaincre à nouveau dans TPMP : Elles refont la télé. Hapsatou Sy fait confiance en la jeune journaliste pour donner son avis tranché sur l’actualité féminine du moment. On a hâte de découvrir ça !