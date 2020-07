Omar Sy vrille avec Hanouna, il annule sa venue a TPMP, les raisons de son annulation ?

Zoom sur la carrière et le succès d’Omar Sy

Avant l’arrivée du Covid-19, l’humoriste Oumar Sy faisait le tour des plateaux télévisés et parlait de la sortie de ses films. Actuellement, le secteur du cinéma n’est pas épargné par les dégâts du virus. Le dernier film qu’évoquait Omar était le prince oublié, un film de Michel Hazanavicius.

Le décollage d’Omar Sy dans le secteur du cinéma a débuté avec sa participation au film Intouchables qu’il a eu l’honneur de partager avec François Cluzet. En 2012, Omar reçoit avec ce dernier, le césar du meilleur acteur pour leurs rôles dans le film. Ce sacre fut la clé d’entrée de l’humoriste dans le monde du cinéma Hollywoodien.

Ayant toujours rêvé de vivre aux États-Unis, son rêve s’est aujourd’hui réalisé grâce à sa percée dans le cinéma américain. Omar réside en effet à Los Angeles avec sa famille et est devenu un acteur très sollicité pour son talent et sa célébrité d’une dimension internationale. Il joue dans près de 2 films et demi chaque année depuis 2001.

Touche pas à mon poste : annulation à la dernière minute

L’animateur de Touche pas à mon poste ainsi que toute l’équipe attendait avec impatience la venue d’Omar Sy. Ce dernier n’a finalement pas répondu présent à l’émission qui était diffusée en direct. L’acteur avait un temps d’antenne à remplir pour promouvoir un de ses films, intitulé Knock dont la sortie était en octobre 2017 et qui n’avait pas eu le succès escompté.

Dans ce film, Omar joue le rôle d’un ancien bandit. Après s’être repenti de ses actes, il est allé dans un petit village appelé Saint-Maurice et décide d’utiliser une technique pour gagner de l’argent. Il s’improvise médecin et convint les villageois que le fait de ne pas avoir conscience de leurs maladies leur permet de se sentir bien.

Utilisant la manipulation et l’art de la séduction, Knock réussit à se frayer un chemin vers la fortune et le succès. Toutefois, son passé le rattrape avec une personne issue de son ancien entourage de voyou qui lui fait du chantage.

Annulation de la venue d’Omar : les raisons

Deux causes principales sont à l’origine de l’annulation de la venue d’Omar Sy à l’émission touche pas à mon poste :

Eric Zemmour,

la fatigue générale dont souffre l’acteur.

Omar n’a pas pu assister à plusieurs plateaux télévisés auxquels il était invité. C’est le cas de l’émission d’Arthur sur TF1 et celui de Nagui sur France Inter.

Apparemment, Omar n’a également pas assisté à l’avant-première de son film Knock. Ainsi, tout porte à croire qu’il voulait éviter d’envenimer les choses avec Eric Zemmour. Les deux se seraient échangé des insultes en se traitant mutuellement de « criminel », de « débile » ou de « guignol ».

Eric Zemmour est connu pour être un doué et un habitué de la polémique. Il a même été traduit en justice pour des propos diffamatoires et racistes. Ce chroniqueur français a le don de dépasser les bornes et d’aller trop loin afin de susciter le débat. D’ailleurs, depuis quelques années, ses apparitions sur la scène médiatique ont diminué à cause de ses dérapages.

En guise de défense, de nombreux invités essaient de lui tenir tête. Cependant, le chroniqueur Eric Zemmour dispose toujours de mots pour assurer sa défense. Il lui arrive même d’utiliser des arguments illogiques et ridicules pour se défendre, ce qui a le don d’énerver les invités. Pour Eric Zemmour, tous les moyens sont bons pour se défendre et pousser le débat plus loin.

Finalement, les invités des plateaux télévisés ou de radio n’hésitaient pas à décliner les invitations pendant lesquelles Eric était présent.

Cet effet de boycott a poussé le monde de l’audiovisuel à limiter le temps d’antenne du chroniqueur français.

Omar Sy est sans doute l’un des rares acteurs français qui ont pu passer la frontière du cinéma puisqu’il tourne à la fois en France et aux États-Unis. Marion Cotillard a pu réaliser cette prestation, mais ses interprétations ne sont pas toujours très appréciées. Tout le monde se souvient de son passage dans Batman de Christopher Nolan.