Neymar tacle Alvaro Gonzalez : il lui reproche des insultes racistes pendant le match

Depuis quelques semaines, le PSG enchaîne les problèmes avec notamment la perte de la finale de la Ligue des Champions. Après une fête à Ibiza, Neymar, Di Maria et Paredes ont été déclarés positifs au coronavirus. Par la suite, ce fut Mbappé qui a rejoint le trio puisqu’il est aussi atteint par la maladie. L’équipe qui encadre le PSG a d’ailleurs crié au scandale puisque l’annonce a été faite via la presse, et non directement, au club. À la suite de la rencontre face à l’OM, Neymar accuse Alvaro Gonzalez de l’avoir insulté.

Le torchon brûle entre Neymar et Alvarez

Le 13 septembre dernier, le PSG avait rendez-vous sur la pelouse pour affronter l’OM. Bien sûr, la tension est toujours à son comble lorsque les deux clubs se croisent au cours d’une compétition. Lorsque Paris a perdu sa rencontre en Ligue des Champions, les Marseillais ont été nombreux à partager leur bonheur, une banderole avait même été déployée dans le ciel au-dessus de la plage. La rencontre était donc très tendue ce dimanche et le PSG a également perdu le match face à ses rivaux.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Toutefois, le match se serait terminé avec des insultes entre les footballeurs, Neymar aurait aussi été la cible de racisme .

. L’arbitre a aussi donné le ton pendant la rencontre puisque la tension était forcément à son comble.

Ce sont donc 14 cartons jaunes qui ont pu être distribués et 5 rouges ont aussi été à l’honneur.

Cela témoigne forcément de la rivalité entre les deux équipes.

Le PSG et l’OM ont tendance à se détester et c’est aussi le cas pour les supporters qui n’arrivent pas à se côtoyer. Neymar aurait donc été la cible d’une insulte raciste partagée par Alvaro Gonzalez. Ce dernier aurait traité l’attaquant du Paris Saint Germain de « singe ». À chaque fois, l’arbitre aurait été averti par le principal concerné. Sur les réseaux sociaux, les internautes et les adeptes du ballon rond n’ont pas manqué une seule miette de ces règlements de comptes. D’autres ont comparé cela à une cour de récréation.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Un conflit permanent avec Alvaro Gonzalez

Les internautes ont clairement pu constater que Neymar avait des griefs contre Alvarez puisque les deux joueurs étaient constamment l’un contre l’autre. À la 37e minute, il aurait également pu répéter l’annonce dont il avait été victime comme certaines images le montrent. Le 4e arbitre est donc averti puisque Neymar a été traité apparemment de « Puta Negra ». Rapidement, l’attaquant du PSG mentionne son envie de le frapper à cause des insultes qu’il a pu recevoir au cours de la rencontre. Il a même partagé un regret sur son compte Twitter, celui de ne pas avoir tapé son rival au visage.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão … seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Il a également lancé une alerte sur les réseaux sociaux puisqu’il souhaite l’image sur laquelle on le traite de « singe ». Il estime qu’il est facile pour les arbitres assistants de découvrir cette agression. De son côté, Alvaro Gonzalez a choisi de démentir, il n’aurait donc pas été raciste au cours de cette rencontre. Il a donc publié lui aussi un message sur Twitter pour informer la communauté qu’il n’avait pas été raciste pendant le match face au PSG. Neymar a bien sûr rétorqué que son adversaire n’était pas un homme et qu’il n’assumait absolument pas ses actes. Il le traite à nouveau de raciste dans son message publié sur Twitter.