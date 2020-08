Nagui : de plus en plus détesté par les téléspectateurs !

Bien installé sur le service public, grâce à ses 2 émissions « N’oubliez pas les paroles » et « Tout le monde veut prendre sa place », Nagui apparaît comme une figure phare de France 2. Pourtant, cela fait un petit moment maintenant que les internautes manifestent leur mécontentement sur les réseaux sociaux, notamment à cause des réflexions et leçons de morale que le présentateur semble affectionner.

Nagui énerve de plus en plus les téléspectateurs

S’il y a bien une chose que Nagui apprécie tout particulièrement, c’est sans conteste de taquiner les candidats qui se succèdent dans ses émissions.

Alors que ces petites boutades sont la plupart du temps anodines, il peut arriver au présentateur de se montrer un peu plus virulent face à certains d’entre eux.

Lors de l’émission du 1 er août dernier, un avocat spécialisé dans le droit routier à participer à l’émission « Tout le monde veut prendre sa place ».

Sur internet, et notamment sur le réseau social Twitter, les réactions des téléspectateurs ne se sont pas fait attendre.

Très vite, la toile entière s’est emparée de cette remarque fort déplacée, même si les prises de position de l’animateur ne datent pas d’hier.

Objectivement, Nagui n’a pas la langue dans sa poche et n’hésite pas à dire tout ce qu’il pense, même si cela doit égratigner quelque peu son image. Malheureusement, cette attitude commence à agacer les téléspectateurs de ses émissions.

Un candidat de « Tout le monde veut prendre sa place » malmené par Nagui

Très attaché à l’écologie et à de nombreuses autres causes, le mari de Mélanie Page profite de sa visibilité pour faire passer les messages qu’il souhaite, même si ces derniers doivent créer la polémique. De même, il n’hésite pas à pointer du doigt l’attitude de certains candidats lorsque c’est nécessaire, ou pas.

Alors que le candidat avocat tentait de faire de l’humour face à Nagui, en disant que « son rôle était de défendre les gentils automobilistes victimes d’erreurs judiciaires », l’animateur ne s’est pas montré très coopératif.

Au contraire, il a fustigé la profession du jeune homme, l’accusant de défendre des assassins et lui demandant « sans blaguer » s’il arrivait à dormir le soir.

Déstabilisé par cette remarque inattendue, le candidat a essayé de se défendre comme il pouvait, expliquant qu’il ne va pas au tribunal pour faire de la morale, mais bien pour défendre.

En tout, l’échange entre les deux hommes a duré près de 5 minutes, ce qui a eu le don de mettre en colère une grande majorité des téléspectateurs.

Les téléspectateurs se déchaînent sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, l’attitude de Nagui a fait l’effet d’une bombe, au point que le présentateur a fini en tête de liste des tendances françaises.

Nagui a facilement la morale à la bouche, heureusement que dans notre Pays les avocats peuvent faire respecter le droit en déjouant les failles des accusations.

On aurait pu vous croire plus intelligent, mais le veganisme génère peu d'acides aminés pour les cellules du cerveau

Nagui : sa leçon de morale à un avocat qui défend des "assassins" de la route dans Tout le monde veut prendre sa place HO Nagui, contente toi de faire ton boulot..cela evitera de te ridiculiser…

Les internautes affirment que le présentateur ne sait pas rester à sa place, et qu’il devient de plus en plus lassant à juger tout et n’importe quoi.

Surnommé le « père la morale du PAF » par certains téléspectateurs, beaucoup attendent de Nagui qu’il fasse seulement son travail de divertissement et qu’il évite au passage « de se ridiculiser ».

Du côté de France 2, la direction ne s’est jamais prononcé sur les prises de position de son animateur vedette, bien que face au tollé, elle pourrait finir par lui demander de se contenir un peu.