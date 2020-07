Tout le monde veut prendre sa place : Nagui surpris par l’incroyable anecdote d’un candidat

Si les jeux télévisés doivent beaucoup à leur animateur, de Jean-Luc Reichmann avec Les Douze Coups de Midi ou Nagui avec N’oubliez pas les paroles ou Tout le monde veut prendre sa place, ils ne seraient rien sans des candidats soigneusement choisis par les directeurs de casting.

Le choix des candidats qui participent aux jeux jouent en effet énormément, surtout si ceux-ci restent longtemps, le temps de plusieurs émissions.

Cela a été notamment le cas de Paul, surnommé WikiPaul par les fans des Douze Coups de Midi, surprenant joueur à la culture d’une grande richesse, qui aura tenu le temps de plus de 150 émissions.

Il aura été plébiscité par les téléspectateurs, heureux de voir leur candidat favoris revenir chaque jour.

Tout le monde veut prendre sa place : une émission phare de la télévision

Nagui peut se vanter d’être à la tête de deux émissions qui réjouissent chaque jour les français. D’un côté, N’oubliez pas les paroles, l’émission de chant au concept original, et de l’autre Tout le monde veut prendre sa place, un jeu télévisé qui met en avant la culture générale.

Chaque jour, Nagui découvre de nouveaux candidats qui espèrent tous détrôner le champion et s’assoir sur le fauteuil du maître. Il faudra pour cela passer par une série de questions et d’épreuves, jusqu’au duel final tant attendu.

Chaque jour, lorsque les candidats se présentent, il leur est demandé de préparer une petite anecdote sur leur vie. Plus celle-ci est hors du commun, mieux c’est. Le présentateur joue le jeu, pose des questions pour satisfaire sa curiosité, et celle du public. Et on peut dire qu’avec le candidat Liberato, Nagui en a eu pour son argent.

L’incroyable anecdote de Liberato

Liberato faisait parti des nouveaux candidats à espérer remporter le jeu. Comme il est d’usage, il a raconté avant de commencer à jouer une anecdote sur sa vie. Nous avons ainsi appris qu’il était comédien depuis onze ans et qu’il s’est retrouvé par chance sur le tournage d’un film hollywoodien qui se déroulait à Genève.

On lui a alors demandé d’être la doublure de l’acteur Leonardo DiCaprio, le temps d’une scène présente dans Le loup de Wall Street, film qui met également en scène le français Jean Dujardin. Face à cette annonce, Nagui n’a pas caché sa curiosité et a assailli le candidat de questions. Pour le plus grand plaisir des fans, il a développé son récit pour mieux expliquer les circonstances de cette incroyable anecdote.

Liberto doublure de DiCaprio

C’est un véritable coup de chance qu’a eu Liberto. La doublure officielle de Leonardo DiCaprio ne pouvait être présente à Genève. Elle devait se rendre en Suisse depuis Londres, mais son vol a été retardé. Pas question pour la production de perdre du temps (et de l’argent).

« Un du casting me regarde et me dit « Toi, tu vas te changer ». On m’a amené dans la loge et là, je vois qu’on m’a sorti le costard de DiCaprio, le vrai. Du coup, je me retrouve avec le costard de DiCaprio, faire une doublure silhouette. Ça veut dire, effectivement, qu’on est dans une voiture qui traverse Genève d’un bout à l’autre et puis en fait, c’est censé être DiCaprio dans la voiture, mais c’est moi, voilà« .

La magie du cinéma ! Lorsque les acteurs ne sont pas disponibles ou occuper à tourner une autre scène, il est d’usage d’utiliser ce qu’on appelle de doublures silhouettes, filmées de dos, pour donner l’illusion qu’il s’agit du véritable acteur. Les doublures existent également pour des scènes d’action, quand les acteurs (ou leur assurance) refusent qu’ils fassent une scène potentiellement risquées.

Liberto n’a malheureusement pas rencontré l’acteur

Cependant, Liberto a un petit regret, celui de ne pas avoir eu la chance de rencontrer la star qu’il doublait ce jour là. Nagui lui demande en effet s’il a pu voir Leonardo DiCaprio en vrai, mais la réponse de l’acteur est sans appel : « Jamais, ça aurait été génial« .

On imagine que l’acteur n’était pas présent sur le lieu du tournage ce jour-là, d’où la présence de Liberto. Mais ce regret pourra sans doute être compensé par sa présence dans un film hollywoodien, et le fait qu’il ait doublé l’une des plus grandes stars du cinéma au monde.