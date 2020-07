Mort tragique de l’inoubliable Hermine de Clermont-Tonnerre, duchesse et jet-setteuse

Elle a mené une vie de folie. Une vie mondaine, chargée de moments inoubliables. À 54 ans, et après plus d’un mois de coma, Hermine de Clermont-Tonnerre s’est éteinte des suites d’un accident de moto. C’est la famille de la duchesse qui l’a annoncé via un communiqué de vendredi. « Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966 vient de nous quitter après un mois de coma dans l’hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s’est éteinte entourée de toute sa famille. »

Hermine de Clermont-Tonnerre : « une référence pour la fin du XXe siècle d’un art de vivre »

Fille du duc et prince Charles-Henry de Clermont-Tonnerre et d’Anne Moranvillé, la jet-setteuse avait deux enfants, Allegra et Calixte, nés de son amour avec Alastaire Cuddeford. Hermine de Clermont-Tonnerre sa vie à sa façon, en aristocrate rebelle, publiant plusieurs livres sur le savoir-vivre inculqué dans sa famille dont “Politesse oblige” (L’Archipel) et “L’Art et la manière du discours de mariage” (Lattes). Une référence selon sa famille. « Elle restera comme une référence pour la fin du XXe siècle d’un art de vivre. Elle vous transportait avec une joie et une gentillesse que l’on que l’on n’est pas près d’oublier tout comme son sourire même si elle en a dérouté plus d’un par sa franchise et son enthousiasme. »

En une des magazines et des télé-réalités

Souvent en une des pages magazine et habituée des soirées mondaines, Hermine de Clermont-Tonnerre n’en faisait qu’à sa tête, quitte à en faire trop et se mettre tout le gotha à dos. Jurée de l’élection de miss France 2003, qui a couronné Corinne Coman, Hermine de Clermont-Tonnerre s’était fait connaitre du grand public en participant à plusieurs télé-réalités comme « Fear Factor » en 2004 et « La ferme célébrité » en 2010.

Une vie très chargée et passionnante

Menant une vie à 100 km à l’heure, Hermine de Clermont-Tonnerre a multiplié les activités. Après des débuts comme styliste chez Dior, Hermine de Clermont-Tonnerre a rapidement été happée par la frénésie de la télévision. Tantôt chez TF1 dans l’émission « Stars et couronnes », ou chez M6 la jet-setteuse Parisienne s’est rapidement fait une place dans le show-biz. Celle qui écrivait des chroniques pour Gala et Point de vue, avait fini par monter sa propre agence de communication et événementiel pour rentabiliser son réseau.

Une grande dame au grand cœur qui avait toujours du temps pour les autres

Rebelle, Hermine de Clermont-Tonnerre semblait profiter de la vie à chaque instant, sans oublier les autres. « Toute sa famille et ses amis garderont d’Hermine le souvenir d’une grande dame au grand cœur qui avait toujours du temps pour les autres. Il suffisait qu’elle entre dans une fête pour changer l’ambiance et dynamiser toute l’assistance. » Au cinéma, celle qui se laissait appeler « princesse » avait joué ses…propres rôles dans plusieurs films, notamment « Riches, belles, etc… » de Bunny Godillot (1998) ou encore « Trois zéros » de Fabien Oteniente (2002).

Sans se soucier des autres, Hermine de Clermont-Tonnerre a mené sa vie comme elle l’entendait. Si sa famille lui a donc déjà rendu hommage, nul doute que tous ses amis, avec qui elle a dû partager un grand nombre de soirées mondaines, auront eux aussi une pensée, pour cette femme qui a vécu de la meilleure façon qui soit : en profitant.