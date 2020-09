Meghan et Harry : leur première apparition télé médiatique depuis longtemps !

Pour la première fois, le magazine Time va dévoiler en direct à la télé la liste des personnes les plus influentes au monde. Alors qu’entend le magazine par les personnes les plus influentes du monde ? C’est en fait la liste des gens qui ont fait l’actualité durant l’année. Depuis internet, les internautes participent aux votes. De l’autre coté, le même magazine désigne la personnalité de l’année. Alors pour désigner la personnalité de l’année, chaque année, il y a une réunion des employés du magazine, ils ont 5 minutes pour proposer un nom et expliquer pourquoi. Après les votes des internautes affinent le classement. On ignore ce que cela apporte mais des personnes aussi diverses que Hitler, Barack Obama ou encore Greta Thunberg en ont fait partie. Si on peut comprendre l’influence du président des Etats-Unis c’est plus difficile pour la jeune écologiste, qui a fait son maximum mais en pure perte.

Le dévoilement du classement des 100 personnes les plus influentes du monde

C’est une première. Jusqu’à présent le « prestigieux » classement, qui intéresse surtout ceux qui en font partie, se trouve dans le magazine Time, tous les ans. C’est censé faire un instantané de la société à un moment précis. Alors on y voit les personnalités les plus diverses et les plus variées. On y a retrouvé Lady Gaga devant Barack Obama. Pourquoi pas, cela a surement fait plaisir aux fans de la Mother Monsters. Mais quel rapport entre la sphère d’influence des deux célébrités ? Et quand on voit Taylor Swift devancer Donald Trump et Michelle Obama. Certes c’est divisé en 5 catégories, mais c’est ultra centré sur l’Amérique ou plutôt les USA et le monde anglo-saxon. On ignore ce que ce classement rapporte et à qui cela rapporte, si ce n’est que les gens adorent les classements et achètent le magazine.

Des VIP pour le premier classement à la télé

Cette année-ci, la chaine de télévision va dévoiler le classement en direct le 22 septembre et s’offre des VIP de luxe. La chaine tente de faire un buzz autour de cette émission. En effet, comme c’est une première, la chaine tente d’en faire un événement. Et donc l’émission tente de surfer sur l’image du couple de Sussex. Est-ce un bon choix, l’audience nous le dira. Maintenant il est fort possible que l’audience explose puisque le couple en sera à sa première intervention télévisé. En même temps, cela va être un bon test pour Netflix. Cela leur permettra de savoir si les millions que la plateforme a investi dans le couple l’a été fait à raison ou à tort. Mais en même temps, il faut bien se dire que le thème de l’émission est une première, donc c’est vrai qu’il n’y aura pas un grand risque. Mais les Sussex ont déjà posé leurs exigences.

Le couple veut de la simplicité

En fait, le couple a posé de nombreuses exigences dans toutes leurs apparitions en public comme par exemple le fait de connaître le nom des participants, l’identité des autres présentateurs etc…Mais pour cette première émission, ils ont exigé qu’on les appelle Meghan et Harry sans doute pour se faire accepter et passer pour des gens cool. Mais on peut clairement se demander si c’est sincère. En effet, lorsque le couple a quitté la royauté il avait déjà déposé les marques Sussex Royal. Le but était donc de surfer sur la royauté mais sans les contraintes. Ils ont changé leur fusil d’épaule quand la reine leur a interdit d’utiliser les titres et les prédicats. La simplicité demandée par le couple est sans doute une simplicité de façade. En effet, lorsqu’on consulte le compte Instagram de la jeune femme fait après son départ de la royauté on note @hrh ce qui signifie SAR en française, donc Son Altesse Royale. Curieuse façon de faire dans la simplicité.