Ennio Morricone : une mort qui ne laisse personne indifférent, de quoi est-il décédé ?

C’était un compositeur connu et reconnu. Ennio Morricone s’est éteint dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 91 ans.

Hospitalisé à la suite d’une chute ayant provoqué une fracture du fémur, Ennio Morricone serait mort quelques jours seulement après cet accident.

Selon le communiqué de l’avocat de la famille, Giorgio Assuma, le musicien est resté « pleinement lucide et d’une grande dignité jusqu’au dernier moment ».

Un compositeur souvent associé à Sergio Leone

Né le 10 novembre 1928, à Rome, Ennio Morricone est mort en laissant plus de 500 musiques de films au cinéma italien mais surtout mondial. Reconnu pour ces mélodies légendaires, le « maestro » s’était fait connaître dans les années 1960 en composant des musiques aujourd’hui mythiques, notamment pour Sergio Leone :

« Pour une poignée de dollars » (1964)

« Le bon, la brute et le truand » (1966)

« Il était une fois dans l’ Ouest » (1968)

Sergio Leone, le « maestro » dans tous les styles

Ennio Morricone, souvent associé à Sergio Leone pour les désormais classiques « westerns spaghettis », a aussi travaillé avec les plus grands réalisateurs de cinéma à Hollywood : Huston, Siegel, Polanski, Fuller, Leone, Pasolini, Bertolucci, Argento, Pontecorvo et Almodóvar. Musicien hors pair, et véritable artiste du XXe siècle, Ennio Morricone laisse dernière lui en héritage musical impressionnant, celui d’une combinaison habile entre image et musique. Un art qu’il maîtrisait à la perfection et dont il avait parlé aux journalistes de La Voix du Nord en 2015. « Il faut bien se dire que la musique de film a une fonction autonome. Et d’ailleurs, plus elle est autonome et mieux elle colle au film. La preuve en est que des musiques de Bach, Mozart ou Mahler ont été utilisées dans certains films et que cela a parfaitement fonctionné. »

Une carrière immense récompensée

Riche d’une expérience hors du commun, Ennio Morricone a travaillé sur tous les genres de films, allant du western à la comédie en passant par l’horreur. Une carrière immense pour laquelle il a reçu un Oscar d’honneur en 2007. Une prestigieuse récompense qui vient s’ajouter à la longue liste des distinctions qu’il a obtenues au cours de sa vie.

Oscar de la meilleure musique de film pour « Les Huit Salopards » (2016)

British award de la meilleure musique de film pour « Les Moissons du ciel » (1980)

British award de la meilleure musique de film pour « Il était une fois en Amérique » (1985)

British award de la meilleure musique de film pour « Mission » (1988)

British award de la meilleure musique de film pour « Les incorruptibles » (1988)

British award de la meilleure musique de film pour « Cinema Paradiso » (1991)

British award de la meilleure musique de film pour « Les Huit Salopards » (2016)

Golden Globes de la meilleure musique de film pour « Mission » (1988)

Golden Globes de la meilleure musique de film pour « La légende du pianiste sur l’océan » (2000)

Golden Globes de la meilleure musique de film pour « Les Huit Salopards » (2016)

Un seul regret pour Ennio Morricone

Multi-récompensé, Ennio Morricone n’aura eu qu’un seul regret : celui de ne pas avoir collaboré avec Stanley Kubrick. « Il m’avait appelé pour la BO d’Orange mécanique et j’ai dit oui. Il ne voulait pas venir à Rome, il n’aimait pas l’avion. Et puis il a appelé (Sergio) Leone, qui lui a dit que j’étais occupé avec lui. Il n’a jamais rappelé », confiait-il en 2007. Trompettiste de formation, le « maestro » aura marqué de son empreinte le cinéma avec son style unique, qui restera à jamais gravé dans les mémoires auditives.