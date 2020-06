Matt Pokora se serait-il converti à l’islam ? 2 Photos sème le doute sur sa religion !

Matt Pokora devant une mosquée en habit traditionnel : s’est-il converti à l’islam ?

Il y a quelques jours, c’est l’ancienne candidate de téléréalité Nabilla qui affolait les réseaux sociaux avec de nombreuses rumeurs sur sa conversion à l’islam, mais aujourd’hui c’est le chanteur français Matt Pokora qui a en effet publié une photo qui a troublé ses fans sur le réseau social Instagram.

En effet, alors que les musulmans du monde entier fêtent la fin du ramadan qui est une période particulièrement difficile pour eux et encore plus cette année à cause de la crise sanitaire du coronavirus, on a pu voir dimanche le hashtag #EidMubarak sur les réseaux sociaux à cette occasion (ce qui pourrait se traduire par “bonne fête”).

A cette occasion, le chanteur Matt Pokora a publié une photo qui a semé le doute sur ses réseaux sociaux… En effet, dans sa story Instagram, on a pu le voir dans un cliché en habit traditionnel et devant une mosquée, avec comme citation traduite “Eid Mubarak à mes frères et soeurs” : s’est-il converti à l’islam ?

A-t-il fait le ramadan comme tous les autres musulmans dans le monde ? Actuellement, le chanteur ne l’a pas confirmé, mais après quelques recherches, nous sommes en mesure de révéler l’origine de cette photo très mystérieuse… En effet, il semblerait que cette photo ait été prise bien avant le confinement de cette année !

Elle daterait de l’année 2016, et aurait été prise à l’occasion d’un voyage à Dubaï. Sur ce cliché, on peut voir le chanteur français et mari de Christina Milian devant la mosquée Cheikh Zayed très populaire aux Emirats Arabes Unis. Tournant le dos à la mosquée, les mains dans le dos, et avec des lunettes de soleil regardant vers le coucher de celui-ci, il semble être en train de prier alors qu’il est en train de porter un qamis, un habit traditionnel très connu des musulmans.

A priori, cela ne serait donc pas le signe d’une conversion à l’islam pour le chanteur Matt Pokora, et pour cause : on a pu le voir manger de la raclette avec sa petite famille il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux, avec de la charcuterie et des pommes de terre !

Mais pourtant, ce n’est pas la première fois que le chanteur de la reprise d’”A nos actes manqués” de Jean-Jacques Goldman sème le doute auprès de son public…

Matt Pokora : il sème le doute sur sa religion depuis la naissance de son fils

Souvenez-vous, c’était le 20 janvier dernier : alors que le chanteur Matt Pokora était en couple avec Christina Milian dont il est fou amoureux, le couple partageait la naissance de leur premier fils Isaiah. C’est dans un post Instagram qu’on pouvait d’ailleurs découvrir pour la première fois une image de l’enfant du couple dans une publication très émouvante…

Mais ce que n’a pas révélé Matt Pokora, c’est la signification de ce prénom ! En effet, selon le magazine « Le journal des femmes », le prénom Isaiah serait d’origine hébraïque. Et pour aller encore plus loin, si on traduit ce terme, il semblerait qu’il signifie “Dieu est délivrance”. Faut-il y voir un nouveau signe lié à la religion du chanteur et de sa famille ? Pour le moment, le chanteur ne l’a pas confirmé mais il ne cesse de semer le doute… En effet, il semblerait qu’il ne se soit jamais explicitement exprimé sur ce sujet délicat, sans doute pour ne pas créer de polémiques en France, le sujet étant plus que sensible en France.

On se souvient des vives polémiques qui avaient fait couler beaucoup d’encre d’une grande star de la musique française : la chanteuse Diam’s. En effet, elle avait à l’époque accordé une interview mémorable à un grand média français et depuis avait cessé de s’exprimer publiquement et a même mis un terme à sa carrière artistique, préférant se consacrer à sa famille et à sa religion : en sera-t-il de même pour Matt Pokora ?